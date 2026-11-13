ACIDENTE
Explosão em fábrica de produtos químicos deixa feridos; veja vídeo
Imagens mostram o momento da explosão
Uma explosão atingiu a fábrica de produtos químicos Pyrozzar, em Salto, em São Paulo, nesta sexta-feira, 13. As imagens do fogo mostram o momento da explosão e os funcionários que fogem do local.
O incêndio iniciou na fábrica que fica localizada próximo à Rodovia Prefeito Hélio Steffen (SP-75). O fogo deixou ao menos sete feridos, entre policiais militares, bombeiros e civis. O balanço, no entanto, pode mudar durante o trabalho de resgate.
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O Governo de São Paulo mobilizou 60 bombeiros e 22 viaturas no combate ao incêndio de grandes proporções. As equipes buscam conter as chamas, evitar a propagação do fogo e garantir a segurança da população da região.
A Avenida das Nações, região onde fica a empresa, foi interditada e moradores de áreas próximas receberam orientação para deixar suas casas enquanto as equipes atuavam no combate às chamas.
Veja o vídeo:
🚨🔥 URGENTE | SALTO (SP) Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria química em Salto, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (13). Segundo informações divulgadas, ao menos 8 pessoas ficaram feridas, incluindo 4 bombeiros. Um deles estaria em estado grave. Explosões foram relatadas e equipes de emergência foram mobilizadas. ⚠️ Moradores devem evitar a região e manter distância da fumaça.— Monica Laredo (@MonicaLaredo2) November 13, 2026