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ACIDENTE

Explosão em fábrica de produtos químicos deixa feridos; veja vídeo

Imagens mostram o momento da explosão

Agatha Victoria Reis
Por
Fábrica de produtos químicos Pyrozzar
Fábrica de produtos químicos Pyrozzar - Foto: Reprodução| TV Globo

Uma explosão atingiu a fábrica de produtos químicos Pyrozzar, em Salto, em São Paulo, nesta sexta-feira, 13. As imagens do fogo mostram o momento da explosão e os funcionários que fogem do local.

O incêndio iniciou na fábrica que fica localizada próximo à Rodovia Prefeito Hélio Steffen (SP-75). O fogo deixou ao menos sete feridos, entre policiais militares, bombeiros e civis. O balanço, no entanto, pode mudar durante o trabalho de resgate.

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O Governo de São Paulo mobilizou 60 bombeiros e 22 viaturas no combate ao incêndio de grandes proporções. As equipes buscam conter as chamas, evitar a propagação do fogo e garantir a segurança da população da região.

A Avenida das Nações, região onde fica a empresa, foi interditada e moradores de áreas próximas receberam orientação para deixar suas casas enquanto as equipes atuavam no combate às chamas.

Veja o vídeo:

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brasil explosão São Paulo

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