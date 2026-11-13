Lutador preso por agredir mulheres tem 15 dias para deixar apartamento

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A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o lutador Lucas Portela Fontana Gomes deixe, em até 15 dias, o apartamento onde mora em um condomínio no Maracanã, na Zona Norte da cidade. Ele está preso preventivamente por suspeita de agredir duas mulheres que vivem no mesmo edifício.

A decisão foi tomada pela 44ª Vara Cível da Capital, que considerou a permanência do inquilino no imóvel um possível risco à segurança das vítimas. Segundo o juiz Antonio Luiz da Fonseca Lucchese, a proximidade entre Lucas e as moradoras poderia expô-las novamente a situações de ameaça, especialmente se ele deixasse a prisão e retornasse ao condomínio.

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Ao analisar o pedido de urgência, o magistrado levou em conta os relatos de violência ocorrida em 5 de novembro. As informações apresentadas à Justiça descrevem uma sequência de episódios que teria incluído a invasão de um apartamento vizinho, agressões físicas e ameaças.

A ação foi movida pelos proprietários do imóvel, que apontaram as agressões atribuídas ao inquilino como uma infração grave ao contrato de locação e às regras de convivência do condomínio. Na avaliação do juiz, o cenário compromete a integridade física, a segurança e a tranquilidade das mulheres que vivem no prédio.

Despejo é determinado enquanto lutador segue preso

Lucas terá 15 dias para desocupar o apartamento por meio de uma pessoa previamente identificada. Caso a saída não ocorra voluntariamente, um oficial de Justiça poderá cumprir o despejo compulsório, com autorização para requisitar força policial e realizar o arrombamento, se necessário.

Os proprietários também foram autorizados a assumir a guarda dos bens que eventualmente forem deixados no imóvel.

O lutador está custodiado na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Neste fim de semana, a Justiça converteu a prisão temporária dele em preventiva.

Lutador é faixa-marrom de jiu-jítsu

Lucas pratica jiu-jítsu e possui faixa-marrom, graduação que antecede a faixa-preta, considerada o nível mais alto da modalidade.

Segundo o professor Vinicius Kioto, os praticantes aprendem desde o início que as técnicas de combate devem ser utilizadas para defesa pessoal, disciplina e prática esportiva, e não para iniciar agressões.