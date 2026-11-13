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DECISÃO JUDICIAL

Lutador preso por agredir mulheres tem 15 dias para deixar apartamento

A decisão prevê despejo compulsório caso a determinação não seja cumprida voluntariamente

Brenda Roberta
Por
Lucas Portela Fontana Gomes está preso preventivamente por suspeita de agredir duas mulheres que vivem no mesmo edifício
Lucas Portela Fontana Gomes está preso preventivamente por suspeita de agredir duas mulheres que vivem no mesmo edifício - Foto: Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o lutador Lucas Portela Fontana Gomes deixe, em até 15 dias, o apartamento onde mora em um condomínio no Maracanã, na Zona Norte da cidade. Ele está preso preventivamente por suspeita de agredir duas mulheres que vivem no mesmo edifício.

A decisão foi tomada pela 44ª Vara Cível da Capital, que considerou a permanência do inquilino no imóvel um possível risco à segurança das vítimas. Segundo o juiz Antonio Luiz da Fonseca Lucchese, a proximidade entre Lucas e as moradoras poderia expô-las novamente a situações de ameaça, especialmente se ele deixasse a prisão e retornasse ao condomínio.

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Ao analisar o pedido de urgência, o magistrado levou em conta os relatos de violência ocorrida em 5 de novembro. As informações apresentadas à Justiça descrevem uma sequência de episódios que teria incluído a invasão de um apartamento vizinho, agressões físicas e ameaças.

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A ação foi movida pelos proprietários do imóvel, que apontaram as agressões atribuídas ao inquilino como uma infração grave ao contrato de locação e às regras de convivência do condomínio. Na avaliação do juiz, o cenário compromete a integridade física, a segurança e a tranquilidade das mulheres que vivem no prédio.

Despejo é determinado enquanto lutador segue preso

Lucas terá 15 dias para desocupar o apartamento por meio de uma pessoa previamente identificada. Caso a saída não ocorra voluntariamente, um oficial de Justiça poderá cumprir o despejo compulsório, com autorização para requisitar força policial e realizar o arrombamento, se necessário.

Os proprietários também foram autorizados a assumir a guarda dos bens que eventualmente forem deixados no imóvel.

O lutador está custodiado na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Neste fim de semana, a Justiça converteu a prisão temporária dele em preventiva.

Lutador é faixa-marrom de jiu-jítsu

Lucas pratica jiu-jítsu e possui faixa-marrom, graduação que antecede a faixa-preta, considerada o nível mais alto da modalidade.

Segundo o professor Vinicius Kioto, os praticantes aprendem desde o início que as técnicas de combate devem ser utilizadas para defesa pessoal, disciplina e prática esportiva, e não para iniciar agressões.

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Tags

agresão justiça Violência contra a mulher

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