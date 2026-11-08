Fazer barulho durante o dia também pode pode dar processo e cadeia

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​A crença popular de que é permitido produzir qualquer nível de barulho antes das 22h não passa de um equívoco que gera conflitos diários em vilas, bairros residenciais e condomínios.

Análises jurídicas recentes têm alertado que a legislação brasileira — ancorada inclusive na Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941) — não estabelece um horário oficial que autorize o sossego alheio a ser interrompido.

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​Na prática, a perturbação do sossego pode ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite. Uma festa residencial com caixas de som potentes durante a tarde, por exemplo, pode resultar em pesadas multas e sanções civis com base no direito de vizinhança e no Código Civil.

​O que realmente muda?

​Enquanto o imaginário popular insiste na tolerância até as 22h, o cenário regulatório passa por movimentações intensas em diferentes capitais e municípios:

​Padrões municipais dinâmicos: cada cidade possui autonomia para definir seus limites de decibéis por meio de leis orgânicas e códigos de postura. Cidades como Belo Horizonte e São Paulo aplicam tabelas que reduzem progressivamente o volume permitido à medida que a noite avança.

​Projetos de Lei rigorosos: propostas recentes em trâmite nas câmaras municipais buscam modernizar a fiscalização, prevendo mecanismos eletrônicos de medição e maior rigor punitivo para festas particulares e estabelecimentos comerciais barulhentos.

​Flexibilidade comercial: bares, restaurantes e casas de shows não são obrigados a fechar portas ou silenciar obrigatoriamente às 22h, desde que possuam isolamento acústico adequado, licenças específicas e obedeçam estritamente aos limites sonoros da zona urbana onde operam.

Criminal: prisão simples de 15 dias a três meses ou aplicação de multa (Art. 42 da Lei das Contravenções Penais).

Administrativa: advertências, multas severas aplicadas por órgãos de fiscalização urbana (como o PSIU) e até interdição de estabelecimentos.

Civil / Condominial: obrigação de indenizar vizinhos por danos morais/materiais e multas internas previstas em convenções de condomínio.

Em suma, o horário das 22h funciona apenas como um marco tradicional de sensibilidade acústica e maior rigor na fiscalização noturna, mas nunca serviu como salvo-conduto legal para barulho excessivo em horários diurnos.

Plano Diretor

No Brasil, embora cada município possue autonomia para legislar sobre o plano Diretor e código de posturas, a imensa maioria das capitais adota como referência técnica direta a Norma Brasileira (NBR) 10151 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para estabelecer os limites de pressão sonora, medidos em decibéis - dB.

​Os limites variam de acordo com o zoneamento urbano, uso predominante do solo na região) e com o período do dia, geralmente dividido em diurno e noturno.