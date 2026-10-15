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BRASIL

Feriados de novembro impulsionam em 31% hospedagens longe dos centros

Mês conta com duas comemorações que permitem três dias consecutivos de folga

Luiza Nascimento
Por
Rancho das Neves
Rancho das Neves - Foto: Divulgação/Rancho das Neves

Os feriados de novembro, comemorados no dia 2, 15 e 20, estão impulsionando as busca por hospedagens longe dos grandes centros. Duas das datas permitem três dias consecutivos de folga, já que o Dia de Finados cai em uma segunda-feira, e a Consciência Negra em uma sexta.

Dados do Airbnb revelam o avanço em 31% em relação ao ano passado, nas procuras por áreas não urbanas entre setembro e novembro de 2026.

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O movimento coincide com uma mudança no comportamento do turista, revelado pela Booking.com, que mostrou que 47% dos brasileiros tirariam férias com o objetivo de ficar mais perto da natureza, enquanto outros 37% dizem adotar atividades mais tranquilas durante as viagens.

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Feriado no Rancho das Neves

Entre as hospedagens que atendem corresponde a essa busca está o Rancho das Neves, em Rancho Queimado, a cerca de 60 quilômetros de Florianópolis (SC). Instalado em uma área de 60 hectares, a 1.003 metros de altitude, o local possui sete cabanas, a maioria voltada para duas pessoas, além de duas acomodações com capacidade para quatro hóspedes.

A proposta é uma estadia para desacelerar, com menos estímulos e maior contato com a natureza. A estrutura inclui:

  • Lago;
  • cachoeira;
  • trilhas;
  • jardins;
  • experiências com cavalos.

As cabanas têm entre 55 e 110 metros quadrados e, conforme a categoria, oferecem lareira, banheira de hidromassagem ou jacuzzi. O resultado é uma hospedagem que permite alternar momentos de descanso dentro da cabana com atividades ao ar livre, sem a necessidade de uma programação intensa.

“Há hóspedes que chegam à serra justamente porque querem reduzir estímulos, ficar mais tempo ao ar livre e passar alguns dias sem uma programação cheia. Os feriados ajudam porque criam essa oportunidade no calendário, mas a decisão começa antes, na escolha por um destino mais reservado e com contato direto com a natureza”, afirma Reginaldo Kaeneêne, proprietário do Rancho das Neves.

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feriados de novembro Turismo viagens

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