Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Fim do banheiro unissex? Nova lei proíbe uso nas instituições de ensino

Lei sancionada prevê multa de até R$ 10 mil por descumprimento

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

26/01/2026 - 14:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Banheiro unissex nas escolas
Banheiro unissex nas escolas -

Banheiros de gênero neutro de uso coletivo estão oficialmente proibidos em instituições de ensino de Santa Catarina. A mudança foi confirmada nesta quarta-feira, 21, com a sanção da Lei nº 19.686 pelo governador Jorginho Mello. A norma entra em vigor a partir da publicação e atinge toda a rede educacional do estado.

A determinação vale para escolas públicas e privadas, desde a educação infantil até o ensino superior, incluindo cursos técnicos e universidades.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Projeto aprovado pela Alesc em 2025

A proposta é de autoria do deputado estadual Jessé Lopes (PL) e recebeu aval da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) em dezembro de 2025. Na mesma votação, os parlamentares também aprovaram um projeto semelhante que trata da proibição de banheiros unissex em repartições públicas.

O debate não é novo no estado. Em 2022, a instalação de um banheiro unissex em uma escola de Joinville gerou repercussão. No mesmo período, Blumenau aprovou uma lei municipal que restringe esse tipo de espaço em áreas públicas.

Leia Também:

Universidade abre 850 vagas em cursos on-line gratuitos; saiba como fazer
Escolas públicas com inglês e tempo integral na Bahia; veja quem pode participar
Prouni 2026: inscrições para bolsas de até 100% começam nesta segunda
Bahia abre inscrição para seleção de quase 3 mil vagas nesta segunda

O que muda com a nova legislação

Com a lei em vigor, todas as instituições de ensino catarinenses devem manter, obrigatoriamente, banheiros separados por sexo masculino e feminino. A exigência se aplica a creches, escolas de ensino básico, médio, técnico e instituições de nível superior.

Também fica vetada a existência de banheiros coletivos de gênero neutro, além do uso de vestiários e dormitórios classificados como neutros.

Exceções previstas e multa de R$ 10 mil

A legislação abre exceção apenas para estabelecimentos privados que disponham de um único banheiro individual, de uso exclusivo e com porta fechada.

O descumprimento pode resultar em multa de R$ 10 mil. Após a autuação, a instituição terá 45 dias para se adequar às regras e comprovar a regularização sem pagamento da penalidade. Caso o prazo seja ultrapassado, multas mensais sucessivas poderão ser aplicadas até a regularização, com os valores destinados ao Fundo Estadual de Educação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banheiro Unissex educação infantil escolas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Banheiro unissex nas escolas
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Banheiro unissex nas escolas
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Banheiro unissex nas escolas
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Banheiro unissex nas escolas
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

x