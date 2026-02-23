BRASIL
Fim dos cartórios? Projeto quer emissão de certidão de nascimento pelo app Gov.br
Proposta prevê versão digital gratuita pelo Gov.br com mesma validade da certidão em papel
Por Iarla Queiroz
A certidão de nascimento, considerado o primeiro documento oficial de um brasileiro, pode ganhar uma nova versão direto no celular. O Projeto de Lei 4.967/2025 propõe que o registro passe a ser disponibilizado também em formato digital, por meio do aplicativo Gov.br, com o mesmo valor jurídico da via impressa.
A proposta é de autoria da deputada Andreia Siqueira (MDB-PA) e estabelece que a emissão eletrônica seja gratuita e acessível aos cidadãos pela plataforma federal.
Papel continua, mas digital ganha espaço
O texto mantém o modelo atual para a emissão da primeira via, que segue sendo responsabilidade dos cartórios de registro civil. Ou seja, o documento físico não deixa de existir.
A mudança está na ampliação do acesso: após o registro, a certidão poderá ser consultada digitalmente pelo Gov.br, sem custo adicional.
De acordo com a autora, a iniciativa busca ampliar os serviços públicos digitais e garantir que o cidadão tenha acesso permanente e seguro ao próprio registro.
“A medida visa facilitar a vida do cidadão, reduzir custos administrativos e prevenir abusos na cobrança de segundas vias, promovendo uma desburocratização real.”
Pelo projeto, a versão eletrônica trará exatamente as mesmas informações da impressa e terá validade equivalente. O texto também determina que o documento digital seja atualizado automaticamente sempre que houver qualquer alteração no registro civil.
Como funcionará a certidão digital
A proposta detalha três pontos principais:
- Primeira via: continua sendo emitida em papel pelos cartórios, conforme as regras atuais.
- Acesso eletrônico: após o registro, o documento poderá ser visualizado pelo aplicativo Gov.br.
- Validade jurídica: a versão digital terá o mesmo reconhecimento legal da física.
O objetivo é permitir que o documento esteja sempre disponível, especialmente para acesso a políticas públicas e emissão de outras identificações.
Democratização do acesso
A justificativa do projeto aponta que moradores de regiões afastadas dos grandes centros enfrentam dificuldades para emitir segundas vias físicas, seja pelo deslocamento ou pelos custos envolvidos.
A disponibilização gratuita pelo Gov.br surge como alternativa para reduzir despesas e facilitar o acesso ao documento essencial.
Próximos passos no Congresso
O Projeto de Lei 4.967/2025 tramita em caráter conclusivo. Isso significa que pode ser aprovado nas comissões sem necessidade de votação no plenário, caso haja consenso.
Neste momento, o texto aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, ainda precisará do aval da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Se aprovado, o Brasil poderá dar mais um passo na digitalização dos documentos oficiais — e a tradicional certidão de nascimento em papel pode deixar de ser a única opção.
