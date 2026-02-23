Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Fim dos cartórios? Projeto quer emissão de certidão de nascimento pelo app Gov.br

Proposta prevê versão digital gratuita pelo Gov.br com mesma validade da certidão em papel

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

23/02/2026 - 17:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Fim dos cartórios? Projeto quer emissão de certidão de nascimento pelo app Gov.br
-

A certidão de nascimento, considerado o primeiro documento oficial de um brasileiro, pode ganhar uma nova versão direto no celular. O Projeto de Lei 4.967/2025 propõe que o registro passe a ser disponibilizado também em formato digital, por meio do aplicativo Gov.br, com o mesmo valor jurídico da via impressa.

A proposta é de autoria da deputada Andreia Siqueira (MDB-PA) e estabelece que a emissão eletrônica seja gratuita e acessível aos cidadãos pela plataforma federal.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Papel continua, mas digital ganha espaço

O texto mantém o modelo atual para a emissão da primeira via, que segue sendo responsabilidade dos cartórios de registro civil. Ou seja, o documento físico não deixa de existir.

A mudança está na ampliação do acesso: após o registro, a certidão poderá ser consultada digitalmente pelo Gov.br, sem custo adicional.

De acordo com a autora, a iniciativa busca ampliar os serviços públicos digitais e garantir que o cidadão tenha acesso permanente e seguro ao próprio registro.

“A medida visa facilitar a vida do cidadão, reduzir custos administrativos e prevenir abusos na cobrança de segundas vias, promovendo uma desburocratização real.”

Pelo projeto, a versão eletrônica trará exatamente as mesmas informações da impressa e terá validade equivalente. O texto também determina que o documento digital seja atualizado automaticamente sempre que houver qualquer alteração no registro civil.

Leia Também:

Nelson Pellegrino assume a presidência da Abracom em Brasília
Operadora brasileira anuncia reajuste nos planos de banda larga
Você Sabia? Irmão de Wesley Safadão é prefeito e pode ser cassado
Pode dar multa! Donos de cachorro podem pagar R$ 195 por erro comum

Como funcionará a certidão digital

A proposta detalha três pontos principais:

  • Primeira via: continua sendo emitida em papel pelos cartórios, conforme as regras atuais.
  • Acesso eletrônico: após o registro, o documento poderá ser visualizado pelo aplicativo Gov.br.
  • Validade jurídica: a versão digital terá o mesmo reconhecimento legal da física.

O objetivo é permitir que o documento esteja sempre disponível, especialmente para acesso a políticas públicas e emissão de outras identificações.

Democratização do acesso

A justificativa do projeto aponta que moradores de regiões afastadas dos grandes centros enfrentam dificuldades para emitir segundas vias físicas, seja pelo deslocamento ou pelos custos envolvidos.

A disponibilização gratuita pelo Gov.br surge como alternativa para reduzir despesas e facilitar o acesso ao documento essencial.

Próximos passos no Congresso

O Projeto de Lei 4.967/2025 tramita em caráter conclusivo. Isso significa que pode ser aprovado nas comissões sem necessidade de votação no plenário, caso haja consenso.

Neste momento, o texto aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, ainda precisará do aval da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Se aprovado, o Brasil poderá dar mais um passo na digitalização dos documentos oficiais — e a tradicional certidão de nascimento em papel pode deixar de ser a única opção.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Cartório online certidão de nascimento tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x