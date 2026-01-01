Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECISÃO JUDICIAL

Funcionário com tornozeleira eletrônica é demitido e depois indenizado

Justiça do Trabalho entendeu que a dispensa ocorreu de forma discriminatória

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/01/2026 - 21:36 h
O episódio aconteceu em Fortaleza (CE)
O episódio aconteceu em Fortaleza (CE) -

Casos de danos morais no ambiente corporativo continuam sendo registrados com frequência no Brasil, envolvendo desde humilhações e pressões psicológicas até situações mais graves.

Um desses episódios terminou com a condenação de uma empresa após a demissão de um funcionário que havia informado que passaria a usar tornozeleira eletrônica. A Justiça do Trabalho entendeu que a dispensa ocorreu de forma discriminatória e determinou o pagamento de indenização por danos morais ao ex-colaborador.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O caso

O episódio aconteceu em Fortaleza (CE). O trabalhador, ao ser condenado em um processo criminal, precisou utilizar tornozeleira eletrônica e solicitou à empresa uma declaração para apresentar à Justiça. Cerca de uma hora depois do pedido, ele foi informado de que cumpriria aviso prévio, o que evidenciou a ligação entre o uso do equipamento e sua demissão.

Leia Também:

Ladrões armados roubam grande universidade noite do réveillon
Michelle comenta alta hospitalar e retorno de Bolsonaro à prisão da PF
Jovem de 14 anos é encontrado morto em lagoa após cair de colchão inflável

Durante o processo, a empresa alegou que a dispensa não tinha relação com a tornozeleira, mas com o comportamento do empregado, que supostamente incentivava greves. No entanto, o juiz Márcio Cavalcanti Camelo observou que a prova apresentada não demonstrava qualquer prejuízo ou ato irregular praticado pelo trabalhador.

Direito à organização sindical

O magistrado também destacou que o direito à organização sindical é garantido por lei e não pode ser usado como justificativa para demissões punitivas. Para ele, ficou evidente que o desligamento ocorreu poucas horas após o comunicado sobre o monitoramento eletrônico — e esse foi o verdadeiro motivo da dispensa.

Sem conseguir comprovar as alegações contra o funcionário, a empresa foi condenada a pagar R$ 8 mil por danos morais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil danos morais demissão direitos trabalhistas DISCRIMINAÇÃO emprego Justiça do Trabalho trabalho tribunal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O episódio aconteceu em Fortaleza (CE)
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

O episódio aconteceu em Fortaleza (CE)
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

O episódio aconteceu em Fortaleza (CE)
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

O episódio aconteceu em Fortaleza (CE)
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x