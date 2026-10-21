Gari morre atropelado por caminhão de coleta de lixo durante trabalho

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O gari Patrick Revert Borborema, de 48 anos, morreu nesta terça-feira, 20, após ser atropelado por um caminhão de coleta de lixo enquanto trabalhava em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram acionados e encontraram o trabalhador já sem vida. Colegas de Patrick, que estavam na parte traseira do caminhão, relataram que ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão.

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O motorista do veículo, que realizava uma manobra em marcha à ré, afirmou que passou com a roda traseira sobre a vítima. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.

A área foi isolada para o atendimento da ocorrência. A perícia técnica esteve no local e, após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã.

Gari era estudante de medicina

Além de trabalhar como gari, Patrick era estudante de medicina e tinha familiares em Montes Claros, em Minas Gerais.

Ele será velado na cidade mineira e sepultado em Bocaiúva, também em Minas Gerais. A data e o horário das cerimônias ainda não foram divulgados.

Prefeitura lamenta morte de servidor

Em nota, a Prefeitura de Ponta Porã lamentou a morte do servidor público e informou que está prestando apoio aos familiares.

A administração municipal também afirmou que acompanha o caso e que novas informações serão divulgadas após o esclarecimento oficial das circunstâncias do acidente.