Gêmeos de 1 ano morrem em incêndio enquanto dormiam

Um incêndio, na tarde desta terça-feira, 18, deixou duas crianças gêmeas, de apenas 1 ano, mortas, na cidade de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os bebês dormiam em um quarto do imóvel da família, quando o fogo iniciou.

De acordo com informações da polícia, a mãe estava na sala quando percebeu o cheiro de fumaça. Ao verificar o quarto das crianças, já se deparou com as chamas tomando todo o ambiente. Ela ainda procurou ajuda na casa da comadre, madrinha das crianças, mas não conseguiu retornar devido às explosões provocadas pelo fogo.

Vizinhos ainda tentaram resgatar os bebês pelo telhado da residência. No momento do acidente só estavam na casa a mãe e os gêmeos, que completaram um ano em outubro. O pai das crianças estava no trabalho e foi informado do incidente. O incêndio foi controlado por agentes do Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal do Centro do Rio. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. As informações são do G1.