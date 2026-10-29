Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

INDENIZAÇÃO

Gigante da aviação é alvo de ação por assédio moral; entenda

Ministério Público do Trabalho também detrmina que a empresa adote medidas de prevenção

Sara Santos
Por
| Atualizada em
O órgão identificou práticas de gestão que teriam contribuído para o adoecimento mental
O órgão identificou práticas de gestão que teriam contribuído para o adoecimento mental - Foto: Divulgação

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou uma ação civil pública contra a companhia aérea Azul e pede R$ 3 milhões em indenização por danos morais coletivos. A medida foi motivada por denúncias de assédio moral organizacional no setor fiscal e tributário da empresa, localizado em Barueri, na Grande São Paulo.

A investigação teve início em 2024, após relatos de cobranças excessivas, pressão psicológica, jornadas prolongadas e acionamentos frequentes de funcionários fora do horário de expediente. Segundo o MPT, há registros de possíveis práticas abusivas desde 2021.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A apuração reuniu comunicações corporativas e depoimentos de trabalhadores e ex-funcionários. De acordo com o órgão, foram identificadas situações de cobranças durante períodos de descanso, férias e afastamentos médicos, além de práticas de gestão que teriam contribuído para o adoecimento mental dos empregados.

Leia Também:

DIRETRIZ

Teste militar dos EUA pode ter dado apagão de GPS em jatos da Azul
Teste militar dos EUA pode ter dado apagão de GPS em jatos da Azul imagem

BRASIL

Demissão nas alturas: Azul acende alerta após perder mais de 14 pilotos
Demissão nas alturas: Azul acende alerta após perder mais de 14 pilotos imagem

RIO GRANDE DO SUL

Azul e Latam anunciam voos comerciais para Canoas
Azul e Latam anunciam voos comerciais para Canoas imagem

Quais são as denúncias contra a Azul?

Entre as condutas relatadas ao MPT estão exigências de trabalho durante a noite, madrugada e fins de semana, com expectativa de resposta imediata dos funcionários.

A investigação também aponta denúncias de metas consideradas inalcançáveis, humilhações diante de colegas, exclusão de reuniões como forma de punição e cobranças durante internações hospitalares e horários de aula.

Segundo o órgão, os relatos incluem registros feitos pela própria empresa entre dezembro de 2021 e setembro de 2022, além de novas denúncias recebidas em 2023 e 2024.

A ação também menciona dados sobre afastamentos previdenciários relacionados a transtornos mentais e comportamentais entre trabalhadores.

Leia Também:

DIRETRIZ

Teste militar dos EUA pode ter dado apagão de GPS em jatos da Azul
Teste militar dos EUA pode ter dado apagão de GPS em jatos da Azul imagem

BRASIL

Demissão nas alturas: Azul acende alerta após perder mais de 14 pilotos
Demissão nas alturas: Azul acende alerta após perder mais de 14 pilotos imagem

RIO GRANDE DO SUL

Azul e Latam anunciam voos comerciais para Canoas
Azul e Latam anunciam voos comerciais para Canoas imagem

O que o MPT pede na ação contra a Azul?

Além da indenização de R$ 3 milhões por danos morais coletivos, o MPT solicita que a companhia adote medidas permanentes para prevenir e combater práticas abusivas no ambiente profissional.

Entre as medidas requeridas estão o fortalecimento dos canais de denúncia, a criação de mecanismos de proteção contra retaliações, a realização de capacitações periódicas para gestores e o monitoramento dos riscos psicossociais aos quais os trabalhadores estão expostos.

A Azul informou que não comenta casos sob análise da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

assédio moral aviação Azul MPT

Relacionadas

Mais lidas