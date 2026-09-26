Teste militar dos EUA pode ter dado apagão de GPS em jatos da Azul

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Um ensaio realizado com o satélite militar experimental NTS-3, das Forças Armadas dos Estados Unidos, emergiu como a principal suspeita para a pane nos sistemas de GPS que impediu a decolagem de jatos Embraer E195-E2 da Azul na última terça-feira, 22.

O Laboratório de Pesquisa da Força Aérea americana (AFRL) reconheceu uma ligação preliminar entre o teste e as anomalias após questionamentos do portal especializado AEROIN.

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​De acordo com o laboratório, componentes de navegação de bordo reagiram de forma atípica a parâmetros emitidos durante um procedimento de rotina, previamente autorizado.

Os militares agora investigam os motivos dessa reação inesperada e buscam determinar o número total de aeronaves afetadas.

Azul

​Na operação da Azul, a instabilidade desativou simultaneamente os dois receptores de GPS dos aviões E195-E2 ainda em solo, o que levou a companhia a suspender parte dos voos com o modelo no dia do incidente.

​A apuração sobre as causas exatas é conduzida em parceria com a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA). Até o momento, os órgãos não detalharam o mecanismo técnico que acionou os avisos de emergência nas cabines.

Sinal experimental

​Além da empresa brasileira, a canadense Porter Airlines e operadores de outras aeronaves equipadas com componentes do fabricante Honeywell registraram falhas semelhantes. O alcance global dos impactos na aviação civil segue em análise.

​A principal hipótese de trabalho indica que os módulos de bordo tenham detectado a transmissão do NTS-3 e, por identificá-la como um sinal inadequado ou fora dos padrões, descartaram a frequência, disparando automaticamente os alertas de pane.

Força Aérea dos EUA

​A Força Aérea dos EUA declarou ter adotado medidas para evitar interferências no tráfego comercial e reforçou que as transmissões do NTS-3 têm caráter estritamente experimental, sem homologação para uso civil. As autoridades, contudo, ainda não explicaram por que os alertas foram acionados com os aviões em solo.

​As emissões do satélite foram suspensas por tempo indeterminado e só serão retomadas após a adoção de reforços de segurança. A L3Harris, fabricante do equipamento, redirecionou os contatos aos militares. A Honeywell não se manifestou