Gigante dos móveis abre feirão com peças por R$ 70; veja ofertas

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A Tok&Stok está realizando um feirão de móveis, utensílios domésticos e artigos de decoração com preços a partir de R$ 7,90. A liquidação reúne centenas de ofertas, incluindo cadeiras por cerca de R$ 70, poltronas-cama por R$ 599,90 e sofás-cama por R$ 849,90.



Alguns produtos apresentam descontos de até 80%, atraindo consumidores interessados em renovar a casa gastando menos.

Tok&Stok oferece produtos de decoração por menos de R$ 20

Entre os preços mais baixos da liquidação estão itens de decoração, mesa posta e utensílios domésticos. Um dos destaques é o lugar americano Miffy, que passou de R$ 29,90 para R$ 7,90. O sousplat Magnify também aparece pelo mesmo valor, após redução de R$ 27,90.

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Confira outras ofertas encontradas no feirão:

Lugar americano Miffy: de R$ 29,90 por R$ 7,90;

Sousplat Magnify: de R$ 27,90 por R$ 7,90;

Capa de almofada Acervo Deco: de R$ 57,90 por R$ 9,90;

Taça de champanhe Lauren: de R$ 22,90 por R$ 9,90;

Kit com dois pingentes natalinos: de R$ 39,90 por R$ 9,90;

Taça de champanhe Stoked: de R$ 55,90 por R$ 15,90;

Pano de copa Caveira: de R$ 69,90 por R$ 19,90.

A capa de almofada Acervo Deco está entre os produtos com maior redução percentual: o preço caiu de R$ 57,90 para R$ 9,90, uma diferença superior a 80%.

Feirão tem cadeiras, sofás e camas com descontos

Além dos acessórios, a rede também oferece móveis para diferentes ambientes da casa. A cadeira de cozinha Easy Wood, por exemplo, passou de R$ 179,90 para R$ 69,90. Já a cadeira Una, indicada para áreas externas, teve o preço reduzido de R$ 229,90 para R$ 89,90.

Outros móveis também aparecem com valores promocionais.

Cadeira de cozinha Easy Wood: de R$ 179,90 por R$ 69,90;

Cadeira para área externa Una: de R$ 229,90 por R$ 89,90;

Mesa de cabeceira Sauí: de R$ 649,90 por R$ 389,90;

Colchão de solteiro Tatou Guldi: de R$ 699,90 por R$ 419,90;

Mesa de centro Triskel: de R$ 999,90 por R$ 479,90;

Poltrona-cama Cope: de R$ 1.199 por R$ 599,90;

Sofá-cama de dois lugares Cope: de R$ 1.699 por R$ 849,90;

Cama queen com banco Inna: de R$ 4.999 por R$ 2.299.

A cama queen Inna está entre as ofertas com maior economia em dinheiro. O desconto representa R$ 2.700 em relação ao preço anterior. Já o sofá-cama Cope apresenta uma redução de R$ 849,10.

Tok&Stok reúne ofertas na Best Friday 2026

As promoções fazem parte das ações comerciais da varejista, que incluem o outlet e a Best Friday 2026, campanha relacionada à Black Friday. Algumas ofertas apresentam reduções próximas de 50%, enquanto determinados acessórios chegam a descontos superiores a 80%.

A empresa também disponibiliza condições especiais de pagamento, com possibilidade de parcelamento em até dez vezes sem juros em determinados pedidos, conforme as regras da campanha.





Como aproveitar as ofertas da Tok&Stok?

Os consumidores podem consultar os produtos promocionais pelo site oficial da Tok&Stok, aplicativo ou lojas físicas participantes. Para encontrar os menores preços, a orientação é acessar as áreas de outlet e Best Friday e pesquisar pelas categorias desejadas.

Antes de finalizar a compra, é importante informar o CEP para verificar a disponibilidade dos produtos, o valor do frete e as condições de entrega. Os preços e estoques podem variar conforme a região e a disponibilidade das mercadorias.