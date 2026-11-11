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Gigante dos móveis abre feirão com peças por R$ 70; veja ofertas
Produtos apresentam descontos de até 80%
A Tok&Stok está realizando um feirão de móveis, utensílios domésticos e artigos de decoração com preços a partir de R$ 7,90. A liquidação reúne centenas de ofertas, incluindo cadeiras por cerca de R$ 70, poltronas-cama por R$ 599,90 e sofás-cama por R$ 849,90.
Alguns produtos apresentam descontos de até 80%, atraindo consumidores interessados em renovar a casa gastando menos.
Tok&Stok oferece produtos de decoração por menos de R$ 20
Entre os preços mais baixos da liquidação estão itens de decoração, mesa posta e utensílios domésticos. Um dos destaques é o lugar americano Miffy, que passou de R$ 29,90 para R$ 7,90. O sousplat Magnify também aparece pelo mesmo valor, após redução de R$ 27,90.
Confira outras ofertas encontradas no feirão:
- Lugar americano Miffy: de R$ 29,90 por R$ 7,90;
- Sousplat Magnify: de R$ 27,90 por R$ 7,90;
- Capa de almofada Acervo Deco: de R$ 57,90 por R$ 9,90;
- Taça de champanhe Lauren: de R$ 22,90 por R$ 9,90;
- Kit com dois pingentes natalinos: de R$ 39,90 por R$ 9,90;
- Taça de champanhe Stoked: de R$ 55,90 por R$ 15,90;
- Pano de copa Caveira: de R$ 69,90 por R$ 19,90.
A capa de almofada Acervo Deco está entre os produtos com maior redução percentual: o preço caiu de R$ 57,90 para R$ 9,90, uma diferença superior a 80%.
Feirão tem cadeiras, sofás e camas com descontos
Além dos acessórios, a rede também oferece móveis para diferentes ambientes da casa. A cadeira de cozinha Easy Wood, por exemplo, passou de R$ 179,90 para R$ 69,90. Já a cadeira Una, indicada para áreas externas, teve o preço reduzido de R$ 229,90 para R$ 89,90.
Outros móveis também aparecem com valores promocionais.
- Cadeira de cozinha Easy Wood: de R$ 179,90 por R$ 69,90;
- Cadeira para área externa Una: de R$ 229,90 por R$ 89,90;
- Mesa de cabeceira Sauí: de R$ 649,90 por R$ 389,90;
- Colchão de solteiro Tatou Guldi: de R$ 699,90 por R$ 419,90;
- Mesa de centro Triskel: de R$ 999,90 por R$ 479,90;
- Poltrona-cama Cope: de R$ 1.199 por R$ 599,90;
- Sofá-cama de dois lugares Cope: de R$ 1.699 por R$ 849,90;
- Cama queen com banco Inna: de R$ 4.999 por R$ 2.299.
A cama queen Inna está entre as ofertas com maior economia em dinheiro. O desconto representa R$ 2.700 em relação ao preço anterior. Já o sofá-cama Cope apresenta uma redução de R$ 849,10.
Tok&Stok reúne ofertas na Best Friday 2026
As promoções fazem parte das ações comerciais da varejista, que incluem o outlet e a Best Friday 2026, campanha relacionada à Black Friday. Algumas ofertas apresentam reduções próximas de 50%, enquanto determinados acessórios chegam a descontos superiores a 80%.
A empresa também disponibiliza condições especiais de pagamento, com possibilidade de parcelamento em até dez vezes sem juros em determinados pedidos, conforme as regras da campanha.
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Como aproveitar as ofertas da Tok&Stok?
Os consumidores podem consultar os produtos promocionais pelo site oficial da Tok&Stok, aplicativo ou lojas físicas participantes. Para encontrar os menores preços, a orientação é acessar as áreas de outlet e Best Friday e pesquisar pelas categorias desejadas.
Antes de finalizar a compra, é importante informar o CEP para verificar a disponibilidade dos produtos, o valor do frete e as condições de entrega. Os preços e estoques podem variar conforme a região e a disponibilidade das mercadorias.