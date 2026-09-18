Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Governo recomenda vacina contra HPV para crianças a partir de 2 anos

Nova orientação do Ministério da Saúde considera o aumento da violência sexual em menores de 9 anos

Alice Paulilo
Por
Vacina da HPV é recomenda para crianças a partir dos 2 anos
Vacina da HPV é recomenda para crianças a partir dos 2 anos - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Devido ao aumento de notificações de violência sexual em menores de 9 anos, o Ministério da Saúde passou a recomendar a vacina contra o HPV para crianças a partir de 2 anos. A nova norma foi divulgada na nota técnica publicada esta semana pelo órgão.

Até o momento, a vacinação estava destinada a vítimas de violência sexual com idades entre 9 e 45 anos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Índice de violência sexual cresce entre crianças e adolescentes

Os registros de violência sexual entre crianças e adolescentes apresentaram crescimento significativo ao longo de dez anos. Na chamada primeira infância, que reúne crianças de 0 a 4 anos, as notificações passaram de 1.671 casos, em 2014, para 7.845, em 2024, um aumento de mais de quatro vezes.

O cenário também se repetiu entre crianças de 5 a 14 anos, faixa em que os registros subiram de 6.594 para 29.135 notificações no mesmo período. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, os casos passaram de 1.632 para 6.869, também mais de quatro vezes.

HPV pode aumentar riscos à saúde

Além dos impactos provocados pela própria violência, o Ministério da Saúde alerta para a relação entre a exposição sexual na infância e o risco de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo o HPV.

Segundo a pasta, a infecção pelo vírus representa um problema de saúde pública devido à sua alta prevalência e à associação com diferentes tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, vulva, vagina, canal anal e orofaringe.

O HPV também pode provocar verrugas anogenitais e lesões nas vias aéreas superiores, com possíveis consequências clínicas, psicossociais e econômicas.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Flávio fica sob pressão por amizade com advogado alvo do escândalo do INSS
Flávio fica sob pressão por amizade com advogado alvo do escândalo do INSS imagem

HISTÓRICO

Nova espécie de felino é descoberta após mais de um século
Nova espécie de felino é descoberta após mais de um século imagem

CRISE NO STF

Mendonça diz que foi alertado sobre represálias: “Nada tenho a temer”
Mendonça diz que foi alertado sobre represálias: “Nada tenho a temer” imagem

A exposição durante a infância pode ainda aumentar a vulnerabilidade para novas infecções. Conforme o ministério, existem evidências de que parte das vítimas pode sofrer novos episódios de violência, ampliando as possibilidades de contato com o vírus ao longo do tempo.

Outro ponto destacado pela nota são os efeitos que podem permanecer durante a vida. Estudos citados pelo Ministério da Saúde apontam maior risco de problemas emocionais, transtornos mentais, dificuldades de aprendizagem e comportamentos sexuais de risco entre vítimas de violência sexual, fatores que também podem elevar a vulnerabilidade às ISTs.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

crianças hpv Vacinação

Relacionadas

Mais lidas