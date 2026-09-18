Nova espécie de felino é descoberta após mais de um século

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Uma nova espécie de felino selvagem, chamada de Leopardus tilcayo, que vive nas florestas da Bolívia foi descoberto por um pesquisador brasileiro. Esta é a primeira descoberta de uma nova espécie de felino em mais de um século.

O pequeno felino, do tamanho aproximado de um gato doméstico, só tem um membro confirmado, mas os cientistas acreditam que existam outros da mesma espécie.

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A equipe responsável pelo estudo é liderada pelo professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Eduardo Eizirik, e a pesquisa foi publicada na revista Current Biology na quinta-feira, 17.

O artigo também teve coautoria de pesquisadores de instituições da Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, Peru e Reino Unido.

Características

O Leopardus tilcayo é um felino de pequeno porte, apresentando comprimento de cabeça e corpo entre 425 e 505 mm e cauda medindo entre 250 e 265 mm.

De acordo com os pesquisadores, a descoberta é importante para traçar planos de conservação para diferentes espécies de gatos-selvagens.

“A avaliação de risco e o planejamento de conservação devem ser realizados separadamente para cada espécie ou subespécie, nossos resultados demonstram que cada táxon de gato-do-mato aqui identificado precisa ser avaliado e protegido como uma unidade distinta”, disseram.

Os cientistas completaram: “O que implica mudanças significativas nas estratégias atuais empregadas para definir desafios, metas e prioridades visando garantir sua sobrevivência a longo prazo”.