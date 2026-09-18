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HISTÓRICO

Nova espécie de felino é descoberta após mais de um século

Equipe liderada por pesquisador brasileiro foi responsável pela descoberta

Edvaldo Sales
Por
Equipe liderada por pesquisador brasileiro foi responsável pela descoberta
Equipe liderada por pesquisador brasileiro foi responsável pela descoberta - Foto: Fernando Faciole | National Geographic

Uma nova espécie de felino selvagem, chamada de Leopardus tilcayo, que vive nas florestas da Bolívia foi descoberto por um pesquisador brasileiro. Esta é a primeira descoberta de uma nova espécie de felino em mais de um século.

O pequeno felino, do tamanho aproximado de um gato doméstico, só tem um membro confirmado, mas os cientistas acreditam que existam outros da mesma espécie.

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A equipe responsável pelo estudo é liderada pelo professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Eduardo Eizirik, e a pesquisa foi publicada na revista Current Biology na quinta-feira, 17.

O artigo também teve coautoria de pesquisadores de instituições da Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, Peru e Reino Unido.

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Características

O Leopardus tilcayo é um felino de pequeno porte, apresentando comprimento de cabeça e corpo entre 425 e 505 mm e cauda medindo entre 250 e 265 mm.

De acordo com os pesquisadores, a descoberta é importante para traçar planos de conservação para diferentes espécies de gatos-selvagens.

“A avaliação de risco e o planejamento de conservação devem ser realizados separadamente para cada espécie ou subespécie, nossos resultados demonstram que cada táxon de gato-do-mato aqui identificado precisa ser avaliado e protegido como uma unidade distinta”, disseram.

Os cientistas completaram: “O que implica mudanças significativas nas estratégias atuais empregadas para definir desafios, metas e prioridades visando garantir sua sobrevivência a longo prazo”.

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bolívia brasil felino

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