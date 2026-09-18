Mendonça diz que foi alertado sobre represálias: “Nada tenho a temer”

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, afirmou na quinta-feira, 17, que não tem “nada a temer” diante das represálias que, segundo ele, foram anunciadas antes de retirar o sigilo de parte de um relatório da Polícia Federal (PF) com informações sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Em nota oficial do gabinete, Mendonça afirmou que foi advertido, de forma “implícita e explícita”, de que sofreria ataques contra ele e pessoas próximas. Apesar disso, disse que decidiu levar adiante as informações recebidas da PF.

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“Quando decidi levar adiante as informações que recebi da Polícia Federal, sabia que viriam represálias. Fui advertido, de forma implícita e explícita, de que viriam ataques à minha pessoa e a pessoas próximas a mim”, disse.

Mendonça também classificou as ofensivas como “ataques pessoais, injustos, ofensivos e insultantes” e afirmou que continuará exercendo suas funções “com serenidade e responsabilidade”.

Contexto dos ataques

A declaração ocorre em meio ao aumento da tensão entre ministros do STF. Um dos episódios recentes foi a operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o deputado Cezinha de Madureira, apontado como próximo de Mendonça.

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, que protagonizou um embate com Mendonça durante a sessão do STF realizada na terça-feira, 15.

Na quinta-feira, 17, o ministro Gilmar Mendes também publicou críticas a Mendonça, que respondeu às declarações.

Crise no STF

O aumento das divergências entre os ministros também afetou a agenda da Corte. O presidente do STF, Edson Fachin, determinou o cancelamento da sessão que estava prevista para esta quinta, 17.

Além disso, Fachin retirou de pauta o julgamento que analisaria a atuação de André Mendonça em apurações relacionadas ao Banco Master. A sessão estava prevista para ocorrer em 23 de setembro.