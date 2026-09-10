COMPRAS EM RISCO
Greve dos Correios pode atrasar entrega de correspondências no Brasil
Trabalhadores da estatal vão iniciar paralisação das atividades nesta quinta-feira, 10
Trabalhadores dos Correios de todo o Brasil decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir das 22h desta quinta-feira, 10.
Com a deflagração da greve, a prestação de serviços como a entrega de correspondências e a distribuição de encomendas pode sofrer atrasos e interrupções em todo o território nacional.
A paralisação nacional foi aprovada em assembleias conduzidas por 36 sindicatos e duas federações da categoria, após o encerramento de mais uma rodada de negociações entre as lideranças sindicais, a direção da estatal e o Tribunal Superior do Trabalho (TST), que terminou sem acordo.
Os trabalhadores cobram avanços no processo de negociação coletiva, além de maior participação nas decisões sobre a reestruturação da empresa e as mudanças no plano de saúde.
Paralisação dos bancários
Os bancários da Bahia e de outras regiões do Brasil iniciaram nesta quinta-feira, 10, uma greve por tempo indeterminado após rejeitarem as propostas apresentadas durante as negociações da Campanha Salarial 2026.
A paralisação deve afetar o atendimento presencial em agências de bancos públicos, como:
- Caixa Econômica Federal;
- Banco do Brasil;
- Banco do Nordeste
A decisão foi tomada pelos funcionários das três instituições após as propostas salariais não serem aprovadas nas assembleias. Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, os índices de rejeição foram elevados entre os trabalhadores.
Leia Também:
Bancos privados
Enquanto os funcionários dos bancos públicos aprovaram a greve, os trabalhadores das instituições privadas na Bahia decidiram aceitar a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos.
Com isso, a paralisação prevista para esta quinta-feira não deve atingir os bancos privados que tiveram a proposta aprovada pelos trabalhadores.
A orientação para os clientes é verificar previamente o funcionamento da agência antes de se deslocar até o local, já que a adesão ao movimento poderá variar de uma unidade para outra.