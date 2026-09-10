Greve dos Correios pode atrasar entrega de correspondências no Brasil

Siga o A TARDE no Google

​Trabalhadores dos Correios de todo o Brasil decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir das 22h desta quinta-feira, 10.

Com a deflagração da greve, a prestação de serviços como a entrega de correspondências e a distribuição de encomendas pode sofrer atrasos e interrupções em todo o território nacional.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A paralisação nacional foi aprovada em assembleias conduzidas por 36 sindicatos e duas federações da categoria, após o encerramento de mais uma rodada de negociações entre as lideranças sindicais, a direção da estatal e o Tribunal Superior do Trabalho (TST), que terminou sem acordo.

Os trabalhadores cobram avanços no processo de negociação coletiva, além de maior participação nas decisões sobre a reestruturação da empresa e as mudanças no plano de saúde.

Paralisação dos bancários

Os bancários da Bahia e de outras regiões do Brasil iniciaram nesta quinta-feira, 10, uma greve por tempo indeterminado após rejeitarem as propostas apresentadas durante as negociações da Campanha Salarial 2026.

A paralisação deve afetar o atendimento presencial em agências de bancos públicos, como:

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil;

Banco do Nordeste

A decisão foi tomada pelos funcionários das três instituições após as propostas salariais não serem aprovadas nas assembleias. Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, os índices de rejeição foram elevados entre os trabalhadores.

Bancos privados

Enquanto os funcionários dos bancos públicos aprovaram a greve, os trabalhadores das instituições privadas na Bahia decidiram aceitar a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos.

Com isso, a paralisação prevista para esta quinta-feira não deve atingir os bancos privados que tiveram a proposta aprovada pelos trabalhadores.

A orientação para os clientes é verificar previamente o funcionamento da agência antes de se deslocar até o local, já que a adesão ao movimento poderá variar de uma unidade para outra.