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Guindaste cai sobre trilhos de monotrilho e é atingido por trem

Acidente aconteceu neste sábado, 24; passageiros foram desembarcados em segurança

Redação
Por Redação
Acidente no metrô de São Paulo
Acidente no metrô de São Paulo - Foto: Reprodução

Um guindaste de grande porte tombou sobre a estrutura do monotrilho da Linha 15-Prata, em São Paulo, neste sábado, 24, e foi atingido por um trem nas proximidades da estação Camilo Haddad. O operador do equipamento precisou ser socorrido pela empresa responsável.

Em nota, o metrô confirmou que o acidente ocorreu na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello.

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Segundo a companhia, após tombar, o guindaste ficou apoiado na estrutura do monotrilho e foi derrubado pelo trem que trafegava pelo trecho.

Os passageiros foram desembarcados em segurança, e a composição foi recolhida para manutenção.

Bombeiros foram acionados

O Corpo de Bombeiros mobilizou seis viaturas e duas motocicletas operacionais para atender à ocorrência.

Técnicos do metrô atuam nos trabalhos para restabelecer a operação no trecho. As causas do acidente serão apuradas posteriormente.

Imagens registradas por passageiros de veículos que trafegavam pela avenida no momento do acidente mostram motoristas dando marcha à ré quando o guindaste cai sobre a estrutura do monotrilho.

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Tags

acidente metrô monotrilho São Paulo

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