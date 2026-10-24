Guindaste cai sobre trilhos de monotrilho e é atingido por trem

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Um guindaste de grande porte tombou sobre a estrutura do monotrilho da Linha 15-Prata, em São Paulo, neste sábado, 24, e foi atingido por um trem nas proximidades da estação Camilo Haddad. O operador do equipamento precisou ser socorrido pela empresa responsável.

Em nota, o metrô confirmou que o acidente ocorreu na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello.

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Segundo a companhia, após tombar, o guindaste ficou apoiado na estrutura do monotrilho e foi derrubado pelo trem que trafegava pelo trecho.

Os passageiros foram desembarcados em segurança, e a composição foi recolhida para manutenção.

Um guindaste caiu sobre uma avenida na zona leste de São Paulo hoje de manhã. Um trem do monotrilho passava pelo local quando atingiu o guindaste, que estava apoiado na estrutura dos trilhos. As imagens são impressionantes! https://t.co/qhDfgKpFuL — Cris (@CrisLee99) October 24, 2026

Bombeiros foram acionados

O Corpo de Bombeiros mobilizou seis viaturas e duas motocicletas operacionais para atender à ocorrência.

Técnicos do metrô atuam nos trabalhos para restabelecer a operação no trecho. As causas do acidente serão apuradas posteriormente.

Imagens registradas por passageiros de veículos que trafegavam pela avenida no momento do acidente mostram motoristas dando marcha à ré quando o guindaste cai sobre a estrutura do monotrilho.