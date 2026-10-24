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Guindaste cai sobre trilhos de monotrilho e é atingido por trem
Acidente aconteceu neste sábado, 24; passageiros foram desembarcados em segurança
Um guindaste de grande porte tombou sobre a estrutura do monotrilho da Linha 15-Prata, em São Paulo, neste sábado, 24, e foi atingido por um trem nas proximidades da estação Camilo Haddad. O operador do equipamento precisou ser socorrido pela empresa responsável.
Em nota, o metrô confirmou que o acidente ocorreu na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello.
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Segundo a companhia, após tombar, o guindaste ficou apoiado na estrutura do monotrilho e foi derrubado pelo trem que trafegava pelo trecho.
Os passageiros foram desembarcados em segurança, e a composição foi recolhida para manutenção.
Um guindaste caiu sobre uma avenida na zona leste de São Paulo hoje de manhã. Um trem do monotrilho passava pelo local quando atingiu o guindaste, que estava apoiado na estrutura dos trilhos. As imagens são impressionantes! https://t.co/qhDfgKpFuL— Cris (@CrisLee99) October 24, 2026
Bombeiros foram acionados
O Corpo de Bombeiros mobilizou seis viaturas e duas motocicletas operacionais para atender à ocorrência.
Técnicos do metrô atuam nos trabalhos para restabelecer a operação no trecho. As causas do acidente serão apuradas posteriormente.
Imagens registradas por passageiros de veículos que trafegavam pela avenida no momento do acidente mostram motoristas dando marcha à ré quando o guindaste cai sobre a estrutura do monotrilho.
Acabou de acontecer na cidade São Paulo, na av Anhaia Mello na altura do parque São Lucas O guindaste é de uma empresa de concretos chamada Cortesia Evitem o local https://t.co/eoqAYjYkvS— Jonas Cardoso (@camarada_xibas) October 24, 2026