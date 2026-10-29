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Hamburgueria famosa vai dar lanche de graça sexta (30); saiba como resgatar

A ação promocional é em comemoração ao Dia das Bruxas

Sara Santos
Por
Interessados devem onsultar a lista de estabelecimentos participantes
Interessados devem onsultar a lista de estabelecimentos participantes - Foto: Divulgação

O Burger King, uma das principais redes de fast-food do mundo, anunciou uma promoção que promete agradar aos consumidores às vésperas do Dia das Bruxas, celebrado neste sábado, 31. Nesta sexta-feira, 30, clientes poderão retirar um sanduíche gratuito em unidades participantes da rede.

Para garantir o benefício, será necessário apresentar o Serasa Score pelo aplicativo da Serasa. A ação é uma parceria entre o Burger King e a empresa especializada em análise de crédito e informações financeiras.

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A promoção estará disponível durante todo o dia, das 0h às 23h59, exclusivamente nos BK Drives participantes.

Como conseguir o lanche grátis do Burger King?

Para participar da promoção, o consumidor deve seguir alguns passos:

  1. Acessar o aplicativo da Serasa;
  2. Consultar o próprio Serasa Score;
  3. Ir até um BK Drive participante;
  4. Apresentar a tela do Serasa Score ao atendente para validação da promoção.

Após a confirmação, o cliente poderá escolher entre um Cheddar Jr. ou um Chicken Jr., conforme a disponibilidade da unidade.

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Quais são as regras da promoção?

A oferta é limitada a um benefício por CPF (Cadastro de Pessoa Física) durante todo o período da campanha. Também será respeitado o limite de um benefício por veículo.

A pontuação do Serasa Score será apenas visualizada pelo atendente para confirmar a participação. Segundo o regulamento, não haverá fotografia, anotação ou armazenamento da pontuação.

A promoção é válida somente em unidades participantes com serviço BK Drive. Itens adicionais ou substituições serão cobrados à parte.

Os interessados devem consultar a lista de estabelecimentos participantes e o regulamento completo da campanha antes de se deslocar até uma unidade.

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Tags

brasil Burger King serasa

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