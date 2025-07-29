BRASIL
Histórico! Cidade do interior registra primeiro parto em quase 30 anos
Bebê nasceu em Pronto-Socorro no último sábado, 26
Por Redação
Um fato inusitado surpreendeu uma cidade a mais de 180 quilômetros da capital paulista. Em Águas de São Pedro, após 29 anos, foi registrado o primeiro nascimento de um bebê no município, no último sábado, 26.
De acordo com a Secretaria da Saúde, o parto aconteceu por volta das 12h50 em um Pronto-Socorro local, já que a cidade não possui maternidade. A mãe chegou à unidade com fortes contrações e não foi possível transferi-la para ser atendida em outro município a tempo.
Último registro de nascimento no município
O último registro de nascimento na cidade ocorreu em 1996. A bebê nascida na cidade depois de 29 anos, recebeu o nome de Antonella, e veio ao mundo pelas mãos de duas médicas, quatro técnicas de enfermagem e uma enfermeira.
Leia Também:
O nascimento da bebê aconteceu um dia depois de Águas de São Pedro celebrar seus 85 anos. O parto foi visto pela população como um momento simbólico da comemoração.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes