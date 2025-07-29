Histórico! Cidade do interior registra primeiro parto em quase 30 anos

Duas médicas, quatro técnicas de enfermagem e uma enfermeira participaram do parto - Foto: Divulgação/Secretaria de Saúde

Um fato inusitado surpreendeu uma cidade a mais de 180 quilômetros da capital paulista. Em Águas de São Pedro, após 29 anos, foi registrado o primeiro nascimento de um bebê no município, no último sábado, 26.

De acordo com a Secretaria da Saúde, o parto aconteceu por volta das 12h50 em um Pronto-Socorro local, já que a cidade não possui maternidade. A mãe chegou à unidade com fortes contrações e não foi possível transferi-la para ser atendida em outro município a tempo.

Último registro de nascimento no município

O último registro de nascimento na cidade ocorreu em 1996. A bebê nascida na cidade depois de 29 anos, recebeu o nome de Antonella, e veio ao mundo pelas mãos de duas médicas, quatro técnicas de enfermagem e uma enfermeira.

O nascimento da bebê aconteceu um dia depois de Águas de São Pedro celebrar seus 85 anos. O parto foi visto pela população como um momento simbólico da comemoração.