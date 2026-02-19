Homem é preso após correr pelado em direção ao Senado Federal

Siga o A TARDE no Google

Prédio do Senado Federal, em Brasília - Foto: Divulgação | GOVBR

Um homem foi detido pela Polícia do Senado após correr nu em direção ao Congresso Nacional, em Brasília. Segundo comunicado oficial do Senado sobre o caso, o suspeito apresentava sinais de “perturbação mental”. O caso ocorreu na quarta-feira, 18.

A detenção ocorreu no período da tarde. Após ser autuado por policiais da Casa, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião, no Distrito Federal.

Além disso, segundo o Senado, o homem não chegou a entrar no Palácio do Congresso.

A assessoria da Casa informou que ele se “despiu completamente e correu em direção à cúpula do Congresso Nacional”.