Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INUSITADO

Homem é preso após correr pelado em direção ao Senado Federal

Informações apontam que o suspeito apresentava sinais de “perturbação mental”

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/02/2026 - 20:37 h | Atualizada em 19/02/2026 - 22:03

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Prédio do Senado Federal, em Brasília
Prédio do Senado Federal, em Brasília -

Um homem foi detido pela Polícia do Senado após correr nu em direção ao Congresso Nacional, em Brasília. Segundo comunicado oficial do Senado sobre o caso, o suspeito apresentava sinais de “perturbação mental”. O caso ocorreu na quarta-feira, 18.

A detenção ocorreu no período da tarde. Após ser autuado por policiais da Casa, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião, no Distrito Federal.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nova lei reconhece fibromialgia como deficiência; entenda o que muda
CEO da Uber Brasil revela que também roda carro por aplicativo
IPTU em dia garante sorteio de carro zero e prêmios mensais; veja

Além disso, segundo o Senado, o homem não chegou a entrar no Palácio do Congresso.

A assessoria da Casa informou que ele se “despiu completamente e correu em direção à cúpula do Congresso Nacional”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasília congresso nacional Notícias Polícia saúde mental

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prédio do Senado Federal, em Brasília
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Prédio do Senado Federal, em Brasília
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Prédio do Senado Federal, em Brasília
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Prédio do Senado Federal, em Brasília
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x