INUSITADO
Homem é preso após correr pelado em direção ao Senado Federal
Informações apontam que o suspeito apresentava sinais de “perturbação mental”
Um homem foi detido pela Polícia do Senado após correr nu em direção ao Congresso Nacional, em Brasília. Segundo comunicado oficial do Senado sobre o caso, o suspeito apresentava sinais de “perturbação mental”. O caso ocorreu na quarta-feira, 18.
A detenção ocorreu no período da tarde. Após ser autuado por policiais da Casa, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião, no Distrito Federal.
Além disso, segundo o Senado, o homem não chegou a entrar no Palácio do Congresso.
A assessoria da Casa informou que ele se “despiu completamente e correu em direção à cúpula do Congresso Nacional”.
