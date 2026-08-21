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Homem em surto invade pista e é atropelado por carro na BR

Caso foi registrado por pessoas que passavam pelo local

Gustavo Nascimento
Por
BR-040
BR-040 - Foto: Divulgação

Um homem em surto invadiu a pista no km 518 da BR-040, no trecho que corta a cidade de Contagem, em Minas Gerais, e foi atropelado na tarde desta quinta-feira, 20. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem se joga na frente de um carro que passava na via e é arremessado.

Após o atropelamento, o carro parou e voltou para prestar socorro ao socorro ao homem.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi levado em estado grave para atendimento hospitalar, pela Concessionária que administra o trecho. A identificação e idade dele não foram informadas.

Veja o vídeo

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Tags

atropelamento MInas Gerais policia rodoviaria saúde mental

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