Homem em surto invade pista e é atropelado por carro na BR

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Um homem em surto invadiu a pista no km 518 da BR-040, no trecho que corta a cidade de Contagem, em Minas Gerais, e foi atropelado na tarde desta quinta-feira, 20. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem se joga na frente de um carro que passava na via e é arremessado.

Após o atropelamento, o carro parou e voltou para prestar socorro ao socorro ao homem.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi levado em estado grave para atendimento hospitalar, pela Concessionária que administra o trecho. A identificação e idade dele não foram informadas.

Veja o vídeo