Homem que teve pênis cortado por esposa nega vingança: “Quero voltar”

O vigilante Gilberto Nogueira de Oliveira, de 40 anos, que teve o pênis cortado pela esposa, Daiane dos Santos Faria, de 34, no interior de São Paulo, negou qualquer possibilidade de vingança contra ela. Daiane foi condenada a 4 anos, 8 meses e 20 dias de prisão e atualmente está na Penitenciária de Mogi Guaçu.

A possibilidade de vingança foi levantada quando o juiz do caso só liberou as visitas do marido à esposa presa no modelo parlatório, quando um vidro separa as duas pessoas e a conversa só pode ser feita por telefone. Segundo Gilberto, “não faz sentido” cogitar uma retaliação.

Em entrevista ao Metrópoles, Gilberto garantiu amar Daiane e, caso tivesse algum ressentimento, o máximo que faria seria se afastar dela. “Eu vejo várias postagens, mas eu falo: é uma coisa que não tem cabimento. Já são quase 11 meses que eu estou, além de tudo, tentando visitá-la na prisão”, disse o marido.

Na sequência, ele contou que ajuda a custear a equipe de defesa da mulher e que, apesar de não ter mais o pênis, tem uma vida “maravilhosa” e que, portanto, “jamais faria uma maldade dessas” [se vingar de Daiane].

De acordo com o marido, as pessoas falam muito mal de Daiane, dizendo que ela vai atacar o homem novamente e até matá-lo. Mas Gilberto garante que aqueles que falam isso “não conhecem o coração dela no dia a dia. Não sabem quem é Daiane para poder julgar”.

Relembre

O crime aconteceu em Atibaia, em dezembro de 2023. Após Daiane descobrir a traição do marido, ela o atraiu para dentro de casa e cortou o pênis dele com uma navalha. Depois disso, jogou o órgão na privada e deu descarga, para que não fosse possível fazer o reimplante.