Homem usa brinquedos de pelúcia para abusar de adolescente autista

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Um homem de 63 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos em Andirá, no norte do Paraná. A prisão ocorreu na quarta-feira, 26, após a Justiça acolher o pedido de prisão preventiva apresentado pela polícia.

A adolescente tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2. Segundo as investigações, o suspeito teria utilizado o interesse intenso da jovem por brinquedos de pelúcia para se aproximar dela e praticar os atos libidinosos.

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Mãe denunciou o caso à polícia

As investigações começaram depois que a mãe da adolescente procurou a Polícia Civil e denunciou o suposto crime. De acordo com o delegado da PCPR Denner Roque, o investigado teria se aproveitado do hiperfoco da vítima em brinquedos de pelúcia para atraí-la.

A polícia também aponta que o homem teria ameaçado a adolescente para que ela não contasse o que havia acontecido. Um relatório psiquiátrico anexado ao inquérito indica que a jovem teria sido vítima de abuso sexual em pelo menos seis ocasiões.

Suspeito foi localizado após diligências

Com os elementos reunidos durante a investigação, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado.

O pedido foi aceito pelo Poder Judiciário. Na sequência, equipes da Polícia Civil realizaram diligências para localizar o suspeito.

O homem foi encontrado e preso pelos policiais na quarta-feira, 26. O caso segue sob investigação.