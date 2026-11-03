Hytalo Santos e marido podem deixar a prisão? Entenda o caso

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O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, podem ter a permanência na prisão reavaliada nesta terça-feira, 3, quando o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) analisa um recurso apresentado pela defesa do casal.

Os advogados pedem a revogação da prisão preventiva. O julgamento será realizado pela Câmara Criminal do tribunal, em sessão semipresencial.

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Presos desde agosto de 2025, Hytalo e Israel já foram condenados em primeira instância, mas ainda não começaram a cumprir as penas de forma definitiva.

Nesse julgamento, os desembargadores vão analisar se há motivos para manter os dois presos enquanto o processo segue na Justiça.

Portanto, a decisão não trata da condenação, mas da possibilidade de eles responderem em liberdade.

Atualmente, os dois estão na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, conhecida como Presídio do Róger, em João Pessoa.

A Justiça já rejeitou outros pedidos de liberdade apresentados pelos advogados.

Relembre o caso

O nome de Hytalo Santos ganhou repercussão nacional em agosto de 2025, após o youtuber Felca publicar um vídeo sobre a exposição e a sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Na gravação, ele citou o influenciador paraibano e questionou conteúdos produzidos com a participação de menores de idade.

As investigações, porém, haviam começado antes. Desde dezembro de 2024, o Ministério Público da Paraíba apurava denúncias de possível exploração de adolescentes em vídeos publicados pelo influenciador.

Segundo as autoridades, Hytalo e Israel utilizavam a imagem dos jovens para ampliar a audiência e obter ganhos financeiros nas plataformas digitais.

A investigação também apontou suspeitas de exploração sexual e de controle sobre a rotina dos adolescentes que conviviam com o casal.

Em 15 de agosto de 2025, os dois foram presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Após passarem por unidades prisionais paulistas, foram transferidos para a Paraíba em 28 de agosto.