Uma tecnologia brasileira de Inteligência Artificial está ajudando as forças policiais do país a combater a violência contra a mulher e os crimes sexuais. Desde junho de 2025, com o apoio da plataforma desenvolvida pela Pax, as polícias de Goiás, Paraná, São Paulo e Ceará realizaram mais de 700 prisões relacionadas a esses crimes, sendo 11 por feminicídio.

Foram mais de 200 prisões somente em outubro. Em média, a cada oito horas, um procurado por estupro foi preso com o apoio da inteligência artificial. A cada 13 horas, um agressor foi preso por descumprimento de medida protetiva. No Paraná, segundo a Polícia Civil do estado, uma em cada quatro prisões por mandado relacionadas a esses crimes realizadas pela corporação em outubro contou com o apoio da tecnologia.

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Os resultados trazem uma nova perspectiva para o debate neste 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres: o potencial da inteligência artificial para dar mais efetividade às medidas protetivas, combater a impunidade e ampliar a capacidade de resposta do Estado na proteção das mulheres.

“Uma mulher que denuncia um agressor precisa encontrar um Estado preparado para protegê-la. A inteligência artificial amplia a capacidade de investigação dos policiais, permitindo que tenham acesso, em segundos, a informações que antes poderiam levar horas ou dias para serem reunidas. Em situações de violência doméstica, essa agilidade pode salvar vidas”, afirma David Peixoto, fundador e CEO da Pax.

Perseguida a caminho da Delegacia da Mulher

Em Caldas Novas (GO), no dia 26 de outubro, uma mulher foi perseguida de moto pelo ex-companheiro enquanto se dirigia à Delegacia da Mulher para denunciá-lo por descumprimento de medida protetiva. Com o apoio da inteligência artificial, utilizada no programa IA Contra o Crime, a Polícia Civil conseguiu recuperar as imagens do trajeto, reunir evidências da perseguição e prender o agressor em flagrante.

No Paraná, a tecnologia ajudou a Polícia Civil a localizar, em 27 de outubro, um homem condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da esposa, ocorrido em 2010, em Arapongas. O condenado vivia sem endereço conhecido. Com o apoio da plataforma, os policiais conseguiram identificar sua rotina de deslocamento e prendê-lo em Ponta Grossa.

Dois dias depois, em Curitiba, a inteligência artificial apontou um mandado de prisão em aberto contra um homem condenado a 16 anos por estupro de vulnerável. Ele foi localizado e preso pela polícia no local de trabalho, uma oficina mecânica.

Em outro caso, um homem procurado pela Justiça por descumprimento de medida protetiva foi localizado em Ivaté (PR), após a polícia utilizar a plataforma para identificar os deslocamentos de seu veículo.

Inteligência artificial a serviço da proteção das mulheres

Desenvolvida lado a lado com profissionais das forças policiais, a plataforma funciona como um assistente de investigação. A inteligência artificial cruza, em segundos, informações que o Estado já possui, como mandados de prisão em aberto, registros policiais e imagens de câmeras.

A partir de uma descrição fornecida pela vítima, os policiais podem buscar imagens, identificar veículos, reconstruir trajetos e reunir evidências que auxiliem na investigação. A tecnologia também emite alertas ao identificar possíveis correspondências com pessoas procuradas pela Justiça. A verificação das informações, as decisões e as prisões são sempre realizadas pelos policiais.

Além de ampliar a capacidade das forças de segurança de localizar agressores, a inteligência artificial pode ajudar a reunir provas de ameaças, perseguições e outras formas de violência, corroborando o relato das vítimas e contribuindo para interromper ciclos de violência.

Tecnologia, segurança e privacidade

A utilização de inteligência artificial na segurança pública exige especial atenção à proteção de informações sensíveis, sobretudo em investigações que envolvem vítimas de violência. A Pax adota padrões internacionais de segurança da informação, possui a certificação ISO/IEC 27001:2022 e está em processo de auditoria SOC 2.

Os dados utilizados pela plataforma permanecem integralmente no Brasil, sob custódia e controle do poder público. Apenas profissionais de segurança pública autorizados podem acessá-los, com autenticação em dois fatores, controle individualizado de permissões e registro de todas as consultas. A Pax fornece a tecnologia e não comercializa nem reutiliza os dados para outras finalidades.

Sobre a Pax

Fundada em 2024 como Paladium, a Pax é uma empresa brasileira de inteligência artificial para segurança pública. Sua tecnologia representa uma nova geração de ferramentas de investigação policial, que vai além do videomonitoramento tradicional. A plataforma já é utilizada por forças policiais em mais de 200 municípios brasileiros e ajudou as polícias a esclarecer mais de 7 mil casos em quatro estados.