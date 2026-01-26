Idosa de 80 anos morre após ser atacada por cachorro dentro de casa

A vítima não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma idosa de 80 anos morreu após ser atacada por um cachorro dentro de uma residência no bairro Vila Velha, em Fortaleza, neste domingo, 25. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Até o momento, não há informações se o animal pertencia à idosa ou se teria invadido o imóvel. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo investigado pela 10ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza, que apura as circunstâncias da morte e se houve queda ou outro fator que possa ter contribuído para o óbito.

Nas redes sociais, uma mulher que se identificou como sobrinha da vítima lamentou a perda. “Uma morte tão repentina e inesperada, mas a senhora foi tão meiga. Que Deus lhe receba de braços abertos, tia”, escreveu. Em outra publicação, ela acrescentou: “Já estávamos há tempos sem nos ver, mas o coração ficou apertado com essa notícia”.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.