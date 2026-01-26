BRASIL
Idosa de 80 anos morre após ser atacada por cachorro dentro de casa
Caso aconteceu na tarde deste domingo, 25
Por Victoria Isabel
Uma idosa de 80 anos morreu após ser atacada por um cachorro dentro de uma residência no bairro Vila Velha, em Fortaleza, neste domingo, 25. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Até o momento, não há informações se o animal pertencia à idosa ou se teria invadido o imóvel. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo investigado pela 10ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza, que apura as circunstâncias da morte e se houve queda ou outro fator que possa ter contribuído para o óbito.
Nas redes sociais, uma mulher que se identificou como sobrinha da vítima lamentou a perda. “Uma morte tão repentina e inesperada, mas a senhora foi tão meiga. Que Deus lhe receba de braços abertos, tia”, escreveu. Em outra publicação, ela acrescentou: “Já estávamos há tempos sem nos ver, mas o coração ficou apertado com essa notícia”.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.
