Idoso usa lança-chamas para eliminar teia de aranha e incendeia a casa | A TARDE

Um incêndio causado por um lança-chamas destruiu um imóvel no município de Araçuaí, em Minas Gerais, na manhã da quinta-feira, 14. Um idoso de 60 anos manuseava o produto para tentar eliminar teias de aranhas de sua casa.

No entanto, o lança-chamas teria caído no colchão, o que fez o fogo se alastrar rapidamente. O incêndio atingiu três cômodos do imóvel. Inclusive, quando a corporação chegou ao local, os móveis estavam em chamas.

O morador precisou ser encaminhado para um hospital, pois sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau. Conforme informações, ele ficou com 35% do corpo queimado acima da cintura.