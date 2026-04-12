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'BLOGUEIRA POBRE'

Influenciadora capota carro e filhas ficam feridas: "não aguento mais"

Nos stories, a Meryane Silva compartilha relatos do acidente, incluindo o quadro das filhas que ainda estão internadas

Carla Melo
Por

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O acidente deixou as filhas da influenciadora com alguns ferimentos
O acidente deixou as filhas da influenciadora com alguns ferimentos -

A influenciadora Meryane Silva, conhecida como “Blogueira Pobre” ou “Diva do Cras”, conhecida por ter o auxílio do Bolsa Família cancelado após comprar um carro, capotou o carro no sábado, 11, em Sergipe.

O acidente deixou as filhas da influenciadora com alguns ferimentos. As informações foram relatadas pela própria criadora de conteúdo nos stories no Instagram e pela sua assessoria nas redes sociais.

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De acordo com a assessoria de Meryane, a influenciadora estava com as filhas e familiares no veículo quando ao tentar desviar de um animal na via, o carro capotou. Vídeos registrados nas redes sociais mostram o veículo pouco depois do acidente.

“Meryane e os demais envolvidos foram encaminhados ao hospital, onde estão recebendo atendimento médico. Apesar do susto, graças a Deus todos estão estáveis e fora de perigo”, disse em nota.

Nos stories, a influenciadora compartilha relatos do acidente, incluindo o quadro das filhas que ainda estão internadas na unidade hospitalar. Uma delas teve fratura no crânio e a outra ainda estava sendo avaliada.

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Ela também relatou os ataques que tem recebido nas redes sociais. O que aconteceu comigo, eu não desejo para o meu pior inimigo. Porque as minhas filhas são nossas vidas. Quanto mais eu tento ser forte, parece que só piora”, disse a influenciadora nas redes.

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acidente influenciadora redes sociais

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