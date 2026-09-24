BRASIL
INSS começa a pagar benefícios nesta quinta; veja quem recebe primeiro
Cidadão deve considerar o número final do cartão de benefício
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia nesta quinta-feira, 24, o pagamento dos benefícios referentes a setembro de 2026. A primeira parcela do calendário contempla os segurados que recebem até um salário mínimo e têm o benefício com final 1.
Os depósitos para quem recebe até o piso nacional serão realizados até 7 de outubro. Já os beneficiários que recebem valores acima de um salário mínimo entram no cronograma a partir de 1º de outubro.
Pagamentos começam nesta quinta
Nesta quinta-feira, 24, o crédito será feito para quem recebe até um salário mínimo e possui benefício com final 1.
Para consultar a data correta, o segurado deve observar o número que aparece antes do dígito após o traço. Em um benefício de número 0108-4, por exemplo, o algarismo considerado é o 8.
O calendário para quem recebe até um salário mínimo é:
- Final 1: 24 de setembro
- Final 2: 25 de setembro
- Final 3: 28 de setembro
- Final 4: 29 de setembro
- Final 5: 30 de setembro
- Final 6: 1º de outubro
- Final 7: 2 de outubro
- Final 8: 5 de outubro
- Final 9: 6 de outubro
- Final 0: 7 de outubro
Benefícios acima do salário mínimo
Os segurados que recebem acima de um salário mínimo começam a ter os valores liberados em 1º de outubro. Nesse caso, dois finais de benefício são agrupados em cada dia de pagamento:
- Finais 1 e 6: 1º de outubro
- Finais 2 e 7: 2 de outubro
- Finais 3 e 8: 5 de outubro
- Finais 4 e 9: 6 de outubro
- Finais 5 e 0: 7 de outubro
Assim, o calendário de pagamentos de setembro será encerrado em 7 de outubro, tanto para quem recebe até um salário mínimo quanto para os demais beneficiários.
Leia Também:
Como consultar o pagamento
A data e o valor que serão recebidos podem ser consultados pelo aplicativo ou site Meu INSS. Após acessar a conta Gov.br, o segurado deve entrar na opção “Extrato de Pagamento”.
A consulta também pode ser feita pela Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.
Antes do depósito, é recomendável conferir o número do benefício e o extrato para verificar a data prevista e o valor que será disponibilizado.