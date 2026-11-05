INSS paga 13º para aposentados em novembro; veja quem recebe

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga o 13º salário para alguns aposentados e pensionistas já em novembro. Recebem o benefício neste mês aqueles que tiveram a aposentadoria ou pensão concedida entre maio e outubro deste ano. A parcela será paga de uma única vez.

Haverá desconto do Imposto de Renda para quem se enquadra nas regras de pagamento do tributo. Por lei aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quem ganha até R$ 5 mil está isento.

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Aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais pagam menos imposto, pois têm direito a uma cota extra de isenção do IR a partir do mês em que completam essa idade.

Quando começa a ser pago o 13º para aposentados?

Para aqueles que se enquadram na condição acima, os depósitos começam a ser feitos no dia 24 de novembro e vão até 7 de dezembro.

Os demais beneficiários receberam os valores de forma antecipada, nas competências de abril e maio. Este é o sexto ano em que o Instituto realiza os pagamentos dessa forma.

O depósito será feito para os novos segurados junto com a aposentadoria ou pensão mensal, de acordo com o valor a que têm direito e o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Qual a ordem de pagamento do benefício?

Quem recebe até um salário mínimo, atualmente no valor de R$ 1.621, recebe primeiro. Depois, será a vez daqueles que recebem acima do mínimo, até o teto do INSS, que neste ano está em R$ 8.475,55.

Quando posso consultar o meu 13º?

A consulta será liberada para todos os beneficiários a partir do dia em que o valor for pago, pelo aplicativo ou site Meu INSS. Quem recebe um salário mínimo consegue verificar antes se o valor já está provisionado.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

Têm direito à gratificação os beneficiários que recebem:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);

Aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez);

Auxílio-acidente.

Confira o calendário de pagamento do INSS em novembro

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final do benefício 1: 24/11;

24/11; Final do benefício 2: 25/11;

25/11; Final do benefício 3: 26/11;

26/11; Final do benefício 4: 27/11;

27/11; Final do benefício 5: 30/11;

30/11; Final do benefício 6: 01/12;

01/12; Final do benefício 7: 02/12;

02/12; Final do benefício 8: 03/12;

03/12; Final do benefício 9: 04/12;

04/12; Final do benefício 0: 07/12.

Para quem recebe acima de um salário mínimo: