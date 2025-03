Justiça de São Paulo quebra sigilo telefônico de Oruam

FIM DA TROPA DO 22?

Oruam foi preso na manhã desta quarta-feira, 26 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) autorizou a quebra do sigilo telefônico do rapper Oruam, preso na manhã desta terça-feira, 26, após ser flagrado escondendo um suposto traficante de drogas em sua casa no Rio de Janeiro.

A decisão da juíza Cláudia Vilibor Breda, da 2ª Vara de Santa Izabel, foi concedida na última terça-feira, 25, mas proferida no dia 20 deste mês. No documento, a magistrada pede o histórico de chamadas, conteúdo de mensagens, chamadas recebidas e efetuadas nos aplicativos (WhatsApp e Facebook), além dos registros de geolocalização do Google e dados armazenados na nuvem.

“Defiro a autorização para extração dos dados contidos nos equipamentos eletrônicos, pelos órgãos competentes (Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Civil – SSINTE/SEPOL e Instituto de Criminalística Carlos Éboli da Secretaria de Estado de Polícia Civil – ICCE/SEPOL), com elaboração de laudo pericial de extração, e análise dos dados extraídos por analistas da unidade.”

O rapper, por sua vez, foi liberado da delegacia cerca de três horas após ser levado ao distrito, onde se negou a prestar depoimento, alegando que falaria somente em juízo.

Oruam é filho de Marcinho VP, considerado como uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV).