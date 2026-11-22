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A Mega-Sena sorteou, neste domingo, o prêmio de R$ 43.102.645,31, pelo concurso 3.089. O sorteio foi realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e as dezenas sorteadas foram 17 - 18 - 27 - 36 - 58 - 59.

Desde 19 de julho, os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal passaram a ser realizados aos domingos, em vez dos sábados. A mudança também alterou os horários disponíveis para fazer apostas.

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Até quando é possível apostar na Mega-Sena?

As apostas simples da Mega-Sena podem ser feitas até as 22h do sábado, véspera do sorteio. Os jogos estão disponíveis nas unidades lotéricas, no Portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA.

Para quem deseja participar de um bolão, o prazo é diferente: as apostas em grupo podem ser realizadas até as 10h45 de domingo, 15 minutos antes do início do sorteio.

Como apostar na Mega-Sena?

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite selecionar seis números. Essa modalidade concorre ao prêmio principal, mas também há premiações para quem acerta quatro ou cinco dezenas.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite participar de apostas em grupo. Para isso, o apostador pode preencher o campo específico no volante ou solicitar a modalidade diretamente ao atendente de uma casa lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 6.

Veja os dez maiores prêmios da história da Mega-Sena

O maior prêmio listado foi pago no concurso 3.077, em 28 de outubro de 2026, quando a loteria distribuiu R$ 324,8 milhões. Confira os dez maiores valores da história: