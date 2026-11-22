PRÊMIO MILIONÁRIO
Mega-Sena sorteia R$ 43,1 milhões neste domingo; confira os números
Veja as dezenas sorteadas, até quando é possível apostar e como participar de um bolão
A Mega-Sena sorteou, neste domingo, o prêmio de R$ 43.102.645,31, pelo concurso 3.089. O sorteio foi realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e as dezenas sorteadas foram 17 - 18 - 27 - 36 - 58 - 59.
Desde 19 de julho, os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal passaram a ser realizados aos domingos, em vez dos sábados. A mudança também alterou os horários disponíveis para fazer apostas.
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Até quando é possível apostar na Mega-Sena?
As apostas simples da Mega-Sena podem ser feitas até as 22h do sábado, véspera do sorteio. Os jogos estão disponíveis nas unidades lotéricas, no Portal Loterias CAIXA e no aplicativo Loterias CAIXA.
Para quem deseja participar de um bolão, o prazo é diferente: as apostas em grupo podem ser realizadas até as 10h45 de domingo, 15 minutos antes do início do sorteio.
Como apostar na Mega-Sena?
A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e permite selecionar seis números. Essa modalidade concorre ao prêmio principal, mas também há premiações para quem acerta quatro ou cinco dezenas.
Outra opção é o Bolão Caixa, que permite participar de apostas em grupo. Para isso, o apostador pode preencher o campo específico no volante ou solicitar a modalidade diretamente ao atendente de uma casa lotérica.
Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 6.
Veja os dez maiores prêmios da história da Mega-Sena
O maior prêmio listado foi pago no concurso 3.077, em 28 de outubro de 2026, quando a loteria distribuiu R$ 324,8 milhões. Confira os dez maiores valores da história:
- Concurso 3.077 (28/10/2026): R$ 324.898.791,61
- Concurso 2.525 (01/10/2022): R$ 317.853.788,54
- Concurso 2.150 (11/05/2019): R$ 289.420.865,00
- Concurso 2.237 (27/02/2020): R$ 211.652.717,74
- Concurso 2.795 (09/11/2024): R$ 207.460.095,00
- Concurso 2.696 (05/03/2024): R$ 206.475.189,75
- Concurso 1.764 (25/11/2015): R$ 205.329.753,89
- Concurso 1.772 (22/12/2015): R$ 197.377.949,52
- Concurso 2.464 (19/03/2022): R$ 189.381.872,36
- Concurso 2.745 (04/07/2024): R$ 162.788.325,19