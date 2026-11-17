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Um apostador acertou as cinco dezenas do Concurso 7170 da Quina, sorteado na noite desta terça-feira, 17, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Ele vai embolsar R$ 14.511.338,50 milhões.

Duzentas e vinte e oito bilhetes acertaram as quatro dezenas. Cada apostador vai levar para casa R$2.220,50. Na Bahia, foram seis ganhadores nesta faixa. Os sortudos são de Salvador, Lauro de Freitas, Quijingue, Jaguaquara, Umburanas e Santo Amaro.

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O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira, 18, e o valor do prêmio está estimado em R$ 600 mil. Os sorteios da Quina acontecem de segunda a sexta-feira, às 21h, e aos domingos, 11h.

As dezenas sorteadas foram: 03 - 07 - 11- 19 - 53

Rateio do prêmio e ganhadores:

5 acertos (Quina): Um ganhador - R$ 14.511.338,50

4 acertos (Quadra): 228 apostas ganhadoras, R$ 2.220,50

3 acertos (Terno): 10.665 apostas ganhadoras, R$ 45,21

Quanto rende um prêmio de R$ 14,5 milhões da Quina a partir desta quarta-feira, 18?

Rendimento mensal estimado:

Poupança: R$ 97.155

CDB (100% do CDI): R$ 120.340

Tesouro Selic: R$ 121.995

Estimativas proporcionais às taxas utilizadas anteriormente, com valores líquidos de IR nas aplicações tributadas. Os rendimentos variam conforme as taxas e o prazo de aplicação.

Como resgatar o prêmio da quina?

O ganhador de um prêmio da Quina deve seguir as orientações da Caixa Econômica Federal para retirar o dinheiro. O procedimento varia de acordo com o valor recebido e a modalidade da aposta.

Prêmios de até R$ 2.428,80: podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da Caixa.

Prêmios a partir de R$ 10 mil: o pagamento é feito em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação dos documentos na agência.

Qual é o prazo para resgatar?

O ganhador tem 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para retirar o dinheiro. Depois desse período, o prêmio não resgatado é destinado ao Fies.

Atenção: prêmios de apostas feitas pela internet seguem procedimento próprio de resgate, disponível nos canais digitais das Loterias CAIXA.