Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste domingo (15/11)

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A Mega-Sena sorteia, neste domingo, 15, um prêmio estimado em R$ 27 milhões. O concurso 3.086 será realizado a partir das 11h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas do sorteio anterior.

As apostas para o concurso foram encerradas às 22h de sábado, 14, e puderam ser registradas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

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A aposta simples, que permite escolher seis números entre os 60 disponíveis, custa R$ 6.

Confira o resultado do último sorteio

O concurso 3.085 da Mega-Sena foi realizado na quinta-feira, 12, e tinha prêmio estimado em R$ 20 milhões.

As dezenas sorteadas foram:

10 – 27 – 29 – 37 – 39 – 59

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou para R$ 27 milhões.

Apesar da ausência de ganhadores na faixa principal, 30 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma recebeu R$ 37.046,54. Nenhuma delas foi registrada na Bahia. Outros 2.272 bilhetes acertaram quatro números e garantiram premiação individual de R$ 698,81.

Confira o rateio completo:

Sena (6 acertos): nenhum ganhador;

Quina (5 acertos): 30 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 37.046,54 cada;

Quadra (4 acertos): 2.272 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 698,81 cada.

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem quatro, cinco ou seis dezenas têm até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para solicitar o pagamento.

Para retirar os valores, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com CPF e o comprovante original da aposta.

Prêmios de menor valor podem ser pagos nas casas lotéricas credenciadas, conforme os limites estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. Valores superiores ao limite permitido nas lotéricas devem ser retirados em uma agência do banco.

Caso o prêmio não seja resgatado dentro do prazo de 90 dias, o valor é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).