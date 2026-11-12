CONCURSO 3085
Mega-Sena acumula e prêmio dispara para R$ 27 milhões; veja as dezenas
Trinta apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 37 mil cada uma
O concurso da Mega-Sena 3085, sorteado na noite desta quinta-feira, 12, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não saiu para nenhum apostador. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, acumulou e a expectativa para o próximo sorteio, no domingo, 15, é de R$ R$ 27 milhões.
Trinta bilhetes acertaram as cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 37.046,54. Mais uma vez, não houve ganhadores na Bahia.
Os números sorteados foram: 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59
O próximo concurso 3086 da Mega-Sena acontece neste domingo, 15, às 11h, no horário de Brasília. O valor estimado é de R$ 27 milhões.
Rateio do prêmio e ganhadores:
- 6 acertos (Sena): Nenhum ganhador
- 5 acertos (Quina): 30 apostas ganhadoras, R$ 37.046,54
- 4 acertos (Quadra): 2.272 apostas ganhadoras, R$ 698,81
Quanto um prêmio de R$ 20 milhões da Mega-Sena rende a partir desta sexta-feira, 13?
Rendimento mensal estimado:
- Poupança: R$ 134 mil por mês
- CDB (100% do CDI): R$ 166 mil por mês
- Tesouro Selic: R$ 168 mil por mês
Valores estimados com base nas taxas de novembro de 2026. O rendimento real pode variar; no Tesouro Selic, também podem incidir taxas de custódia.
Se um único apostador levar o prêmio integral e decidir investir o dinheiro em aplicações de renda fixa ou na poupança, poderá transformar a bolada em uma fonte de renda passiva mensal, mantendo o patrimônio investido.
Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?
Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessária a apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.
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Confira as regras de resgate dos montantes da Mega-Sena:
Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.
Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.
Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.