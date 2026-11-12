Mega-Sena acumula e prêmio dispara para R$ 27 milhões; veja as dezenas

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O concurso da Mega-Sena 3085, sorteado na noite desta quinta-feira, 12, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não saiu para nenhum apostador. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, acumulou e a expectativa para o próximo sorteio, no domingo, 15, é de R$ R$ 27 milhões.

Trinta bilhetes acertaram as cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 37.046,54. Mais uma vez, não houve ganhadores na Bahia.

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Os números sorteados foram: 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59

O próximo concurso 3086 da Mega-Sena acontece neste domingo, 15, às 11h, no horário de Brasília. O valor estimado é de R$ 27 milhões.

Rateio do prêmio e ganhadores:

6 acertos (Sena): Nenhum ganhador

5 acertos (Quina): 30 apostas ganhadoras, R$ 37.046,54

4 acertos (Quadra): 2.272 apostas ganhadoras, R$ 698,81

Quanto um prêmio de R$ 20 milhões da Mega-Sena rende a partir desta sexta-feira, 13?

Rendimento mensal estimado:

Poupança: R$ 134 mil por mês

CDB (100% do CDI): R$ 166 mil por mês

Tesouro Selic: R$ 168 mil por mês

Valores estimados com base nas taxas de novembro de 2026. O rendimento real pode variar; no Tesouro Selic, também podem incidir taxas de custódia.

Se um único apostador levar o prêmio integral e decidir investir o dinheiro em aplicações de renda fixa ou na poupança, poderá transformar a bolada em uma fonte de renda passiva mensal, mantendo o patrimônio investido.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessária a apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Confira as regras de resgate dos montantes da Mega-Sena:

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.