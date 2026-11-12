Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões em sorteio nesta quinta-feira

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Quem quiser concorrer aos R$ 20 milhões estimados para o próximo sorteio da Mega-Sena tem até as 20h desta quinta-feira, 12, para registrar uma aposta. O concurso 3.085 será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão do sorteio.

O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelos canais digitais da instituição, incluindo o site e o aplicativo Loterias Caixa.

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No último concurso, os números sorteados foram 06, 14, 22, 30, 31 e 37. Uma aposta registrada em Iturama, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas e levou o prêmio principal.

Como apostar na Mega-Sena pela internet

Além das apostas presenciais, os jogadores podem utilizar os canais digitais da Caixa. O pagamento pode ser realizado por Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas do banco.

Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30 desta quinta-feira, 12, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.