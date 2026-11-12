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PRÊMIO MILIONÁRIO

Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões em sorteio nesta quinta-feira

Jogo simples custa R$ 6 e pode ser registrado em lotéricas ou pela internet

Brenda Roberta
Por
Além das apostas presenciais, os jogadores podem utilizar os canais digitais da Caixa.
Além das apostas presenciais, os jogadores podem utilizar os canais digitais da Caixa. - Foto: Reprodução

Quem quiser concorrer aos R$ 20 milhões estimados para o próximo sorteio da Mega-Sena tem até as 20h desta quinta-feira, 12, para registrar uma aposta. O concurso 3.085 será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão do sorteio.

O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelos canais digitais da instituição, incluindo o site e o aplicativo Loterias Caixa.

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No último concurso, os números sorteados foram 06, 14, 22, 30, 31 e 37. Uma aposta registrada em Iturama, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas e levou o prêmio principal.

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Como apostar na Mega-Sena pela internet

Além das apostas presenciais, os jogadores podem utilizar os canais digitais da Caixa. O pagamento pode ser realizado por Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas do banco.

Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30 desta quinta-feira, 12, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

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Tags

brasil loteria federal mega sena sorteio

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