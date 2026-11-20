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Uma aposta realizada em Ipiaú, no sul da Bahia, garantiu um prêmio de R$ 93.739,59 no concurso 3088 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira, 19.

O apostador acertou cinco das seis dezenas e ficou entre os 15 ganhadores da faixa da quina em todo o país. Como ninguém acertou a combinação completa, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio chegou a R$ 45 milhões.

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De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, o jogo premiado foi uma aposta simples, com seis números marcados, realizada pelos canais eletrônicos da instituição. O bilhete não participou de nenhum bolão.



Veja os números sorteados na Mega-Sena

As dezenas do concurso 3088 foram: 10, 21, 24, 28, 34 e 44.

Além da aposta baiana, outras 14 conseguiram acertar cinco dezenas e também receberam R$ 93.739,59 cada.

Já na faixa da quadra, 2.750 apostas acertaram quatro números e garantiram R$ 730,43 por bilhete.

Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 45 milhões

Sem ganhadores na faixa principal, o prêmio da Mega-Sena acumulou. O próximo sorteio está previsto para domingo, 22, com estimativa de R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Os interessados poderão registrar suas apostas até as 10h (horário de Brasília) de domingo, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.