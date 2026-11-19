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O prêmio da Mega-Sena, do concurso 3088, não saiu para nenhum apostador. O valor, que estava estimado em 40 milhões, acumulou. O sorteio aconteceu na noite desta quinta-feira, 19, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quinze bilhetes acertaram as cinco dezenas e cada jogador vai embolsar R$ 93.739,59. Na Bahia, um apostador de Ipiaú ganhou nesta faixa.

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Os números sorteados foram: 10 - 21 - 24 -28 - 34 - 44

O próximo concurso 3089 da Mega-Sena acontece neste domingo, 22, às 11h, no horário de Brasília. O valor estimado é de R$ 45 milhões.

Rateio do prêmio e ganhadores:

6 acertos (Sena): Nenhum ganhador

5 acertos (Quina): 15 postas ganhadoras, R$ 93.739,59

4 acertos (Quadra): 2.750 apostas ganhadoras, R$ 730,43

Quanto um prêmio de R$ 40 milhões da Mega-Sena rende a partir desta sexta-feira, 20?

Rendimento mensal estimado:

Poupança: R$ 268 mil (isento de Imposto de Renda).

CDB (100% do CDI): R$ 332 mil líquidos, já descontado o IR.

líquidos, já descontado o IR. Tesouro Selic: R$ 337 mil líquidos, aproximadamente, antes de eventuais taxas.

Em um mês, o rendimento ficaria entre R$ R$ 268 mil e R$ 337 mil, dependendo da aplicação.

Valores estimados com base nas taxas de novembro de 2026. O rendimento real pode variar; no Tesouro Selic, também podem incidir taxas de custódia.

Se um único apostador levar o prêmio integral e decidir investir o dinheiro em aplicações de renda fixa ou na poupança, poderá transformar a bolada em uma fonte de renda passiva mensal, mantendo o patrimônio investido.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessária a apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.