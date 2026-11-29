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Uma aposta realizada em Serrinha, no nordeste da Bahia, ganhou R$ 39,6 milhões no concurso especial da Quina Friday 7173, sorteado neste domingo, 29. O prêmio total, de quase R$ 80 milhões, será dividido entre dois jogos vencedores. A outra aposta premiada foi registrada em Planalto, no sudoeste baiano.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o jogo de Serrinha foi um bolão registrado na Casa Lotérica Boa Sorte. Já em Planalto, a aposta vencedora foi simples e feita na D Freitas Loterias.

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Cada uma das duas apostas acertadoras receberá R$ 39.642.033,30. No caso do bolão, o valor será dividido entre os participantes, conforme a quantidade de cotas adquiridas.

O sorteio da Quina Friday 7173 aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 01 – 20 – 54 – 63 – 48.

Como jogar na Quina?

Na Quina, o apostador escolhe de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3.

Os prêmios são distribuídos para quem acerta dois, três, quatro ou cinco números. Os sorteios da modalidade são realizados seis vezes por semana.