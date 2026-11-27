NENHUM SORTUDO
Sem ganhador, Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 82 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas
O concurso 3.091 da Mega-Sena foi realizado na quinta-feira, 26, e nenhum apostador acertou as seis dezenas.
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37
- 64 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 25.521,49 cada
- 5.321 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 438,52 cada
- A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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Onde apostar na Mega-Sena?
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 6 e os jogos podem ser feitos até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
Já os bolões digitais podem ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
A Mega tem três sorteios semanais e acontecem às terças, quintas e domingos.
Quais são as probabilidades de vencer?
Em cada concurso, a probabilidade de vencer varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada.
Segundo a Caixa, para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.
Ainda de acordo com a instituição, já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292.