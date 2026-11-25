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O sorteio do concurso 3.090 da Mega-Sena foi realizado na noite de terça-feira, 24, em São Paulo, mas ninguém levou a faixa principal e o valor acumulou para R$ 75 milhões.

O prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 65,9 milhões.

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Os números sorteados foram: 10 - 14 - 27 - 28 - 47 - 57

5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 38.160,32

4 acertos: 3.800 apostas ganhadoras, R$ 588,18

Onde apostar na Mega-Sena?

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 6 e os jogos podem ser feitos até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Já os bolões digitais podem ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

A Mega tem três sorteios semanais e acontecem às terças, quintas e domingos.

Quais são as probabilidades de vencer?

Em cada concurso, a probabilidade de vencer varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada.

Segundo a Caixa, para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Ainda de acordo com a instituição, já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292.