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O prêmio da Mega-Sena, do concurso 3091, estimado em R$ 75 milhões não saiu para nenhum apostador. O sorteio aconteceu na noite desta quinta-feira, 26, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Sessenta e quatro bilhetes acertaram as cinco dezenas e cada jogador vai embolsar R$ 25.521,49. Na Bahia, dois jogos registrados em Vitória da Conquista e Prado, acertaram essa faixa de premiação.

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O próximo concurso 3092 da Mega-Sena acontece neste domingo, 29, às 11h, no horário de Brasília. O valor estimado é de R$ 82 milhões.

Os números sorteados foram: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37

Rateio do prêmio e ganhadores:

6 acertos (Sena): Nenhum ganhador

5 acertos (Quina): 64 apostas ganhadoras, R$ 25.521,49

4 acertos (Quadra): 5.321 apostas ganhadoras, R$ 438,52

Quanto um prêmio de R$ 75 milhões da Mega-Sena rende a partir desta sexta-feira, 27?

Rendimento mensal estimado:

Poupança: R$ 504 mil (isento de Imposto de Renda).

CDB (100% do CDI): R$ 649 mil líquidos, já descontado o IR.

Tesouro Selic: R$ 653 mil líquidos, aproximadamente, antes de eventuais taxas.

Em um mês, o rendimento ficaria entre R$ 502.500,00 e R$ 723.588,55 nas principais opções de renda fixa conservadora.

Valores estimados com base nas taxas de novembro de 2026. O rendimento real pode variar; no Tesouro Selic, também podem incidir taxas de custódia.

Se um único apostador levar o prêmio integral e decidir investir o dinheiro em aplicações de renda fixa ou na poupança, poderá transformar a bolada em uma fonte de renda passiva mensal, mantendo o patrimônio investido.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessária a apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.