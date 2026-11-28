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A Caixa Econômica Federal vai sortear neste domingo, 29, o prêmio estimado de R$ 82 milhões no sorteio do concurso 3.092 da Mega-Sena.

As seis dezenas da Mega-Sena serão anunciadas a partir das 11h (no horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado em São Paulo.

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Como apostar na Mega-Sena

Para jogar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O valor aumenta conforme a quantidade de números selecionados.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, no portal Loterias Online da Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa. É necessário ter 18 anos ou mais. Nos canais digitais, o cadastro e as apostas ficam vinculados ao CPF do participante.

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas entre os 60 números disponíveis no volante, tem o valor de R$ 6. O sistema também permite selecionar uma quantidade maior de números, o que eleva o valor cobrado pela aposta.

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números automaticamente. A Teimosinha permite repetir a mesma combinação em concursos consecutivos.