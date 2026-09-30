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Programa de Luciano Huck recebeu mais de R$ 80 milhões de Vorcaro

Apresentador mantinha relação com o ex-banqueiro desde 2023

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Luciano Huck em programa da rede Globo
Luciano Huck em programa da rede Globo - Foto: Divulgação

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro investiu um valor milionário para o programa ‘Domingão com Huck’, de Luciano Huck. Segundo informações, o apresentador e Vorcaro mantinham uma relação desde de 2023. Foram R$ 83 milhões de receita paraa TV Globo e R$ 26 milhões para Luciano Huck.

Ambos já haviam se encontrado inúmeras vezes para jantares e reuniões de negócios. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 30, pelo colunista Robson Bonin, da revista Veja.

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O vínculo entre ambos resultou em um contrato de patrocínio para o programa do apresentador na rede Globo, em abril de 2024.

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Mais de R$ 83 milhões

O ex-banqueiro teria investido no programa comprando cotas por meio do Will Bank. O patrocínio resultou em R$ 83 milhões de receita para o canal e R$ 26 milhões para Luciano Huck.

Após o patrocínio, a relação entre ambos continuou sendo nutrida em troca de favores e negócios. “Boa conversa ontem. Cabeça pensando muito aqui. Bora seguir construindo ideias”, falou Vorcaro, após encontro com o apresentador. Huck respondeu: “Gostei demais também! Vamos avançar!”.

Ainda nas conversas divulgadas, os dois falam sobre a after-party do show da Madonna, no Rio de Janeiro, onde teria ocorrido uma possível discussão sobre a escolha de Ronaldo Fenômeno para a presidência da CBF, além de outros assuntos.

Mesmo com a proximidade e a relação entre ambos, não foi confirmado nenhum tipo de ilegalidade entre Vorcaro e Huck.

Veja foto:

Relação entre Vorcaro e Huck
Relação entre Vorcaro e Huck - Foto: Divulgação
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luciano huck televisão Vorcaro

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