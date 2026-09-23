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DIFICULDADES FINANCEIRAS

Ex-atriz da Globo vende bens pelo WhatsApp para pagar contas

Artista já participou de várias novelas, mas passa por dificuldades financeiras

Edvaldo Sales
Por
Artista já participou de várias novelas, mas passa por dificuldades financeiras
Artista já participou de várias novelas, mas passa por dificuldades financeiras - Foto: Reprodução | TV Globo

Ex-atriz da Globo, Narjara Turetta, de 59 anos, voltou a enfrentar dificuldades financeiras e passou a anunciar objetos pessoais pelo WhatsApp para conseguir pagar as contas.

Ela revelou que está se desfazendo de alguns bens por necessidade. A situação acontece às vésperas do lançamento de sua autobiografia, na qual revisita mais de cinco décadas de carreira.

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Narjara fez uma publicação no status do WhatsApp colocando à venda um box de livros ainda fechado e deixou claro que precisava do dinheiro para arcar com despesas do dia a dia.

“Estou vendendo esse box, fechado. Por necessidade mesmo, tá? Pagar contas! Aceito ofertas”, escreveu.

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Dificuldade financeira recorrente

A artista já passou por outras situações de dificuldade financeira. Em junho de 2025, Narjara chegou a promover uma rifa nas redes sociais para tentar arrecadar R$ 4 mil para o tratamento de seu gato, que havia passado por uma cirurgia.

Além disso, a atriz já falou publicamente sobre outros períodos em que precisou encontrar alternativas para se sustentar longe da televisão.

No início dos anos 2000, durante uma fase de poucas oportunidades profissionais, ela chegou a vender água de coco na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Autobiografia

Narjara Turetta vai lançar, no próximo dia 2, ‘A Reinvenção’, autobiografia em que vai relembrar episódios de seus mais de 50 anos de trajetória profissional.

O lançamento vai acontecer na Livraria Leitura do Plaza Shopping, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Narjara Turetta
Narjara Turetta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Trajetória

Ela começou a trabalhar na televisão na década de 1970 e ganhou projeção nacional ao interpretar a filha da personagem de Regina Duarte em ‘Malu Mulher’ (1979-1980), produção considerada um marco da dramaturgia brasileira.

Depois, ela acumulou trabalhos em diferentes obras. Na Globo, integrou elencos de novelas como ‘Páginas da Vida’ (2006), 'Morde e Assopra' (2011), Salve Jorge’ (2012) e ‘O Outro Lado do Paraíso’ (2017).

Seu último trabalho na televisão foi uma participação de três capítulos na novela ‘Família É Tudo’ (2024), também da Globo.

Atualmente, Narjara continua trabalhando no teatro. Em 2026, ela entrou em cartaz com a peça ‘O Filho das Mães’.

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