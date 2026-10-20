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Marca queridinha das donas de casa faz mega saldão com produtos a partir de R$ 20
Veja modelos, valores e opções na loja virtual oficial
Quem deseja renovar os utensílios de cozinha sem gastar muito pode encontrar potes, tigelas e garrafas da Tupperware com preços promocionais. A liquidação reúne modelos a partir de R$ 22,90 e produtos com descontos superiores a 50% em relação aos valores anteriores.
As ofertas incluem recipientes para armazenar alimentos, marmitas com divisórias e garrafas reutilizáveis de diferentes capacidades. Os produtos estão disponíveis na loja virtual oficial da marca, onde os consumidores podem consultar as opções de cores, os preços e as condições de compra.
Potes e tigelas da Tupperware custam menos de R$ 30
Entre as opções mais acessíveis está o pote Basic Line de 160 ml, vendido por R$ 22,90. O recipiente tem tampa com fechamento hermético e pode ser utilizado para guardar alimentos e facilitar a organização de armários e geladeiras.
Outro destaque é a tigela Aloha de 450 ml, cujo preço caiu de R$ 62,90 para R$ 29,90. A redução representa uma economia de aproximadamente 52% em relação ao valor anterior. O produto está disponível nas cores Grama, Cobalto e Algodão Doce.
A seleção também inclui o pote Tupper Caçulinha de 400 ml, que passou de R$ 53,90 para R$ 26,90. A diferença é de R$ 27, o equivalente a cerca de 50% de desconto.
Para quem precisa transportar refeições, as marmitas Basic Line de 550 ml com divisórias aparecem entre as alternativas. Alguns modelos tiveram o preço reduzido de R$ 61,90 para R$ 40,90.
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Garrafas reutilizáveis também têm descontos
A liquidação da Tupperware inclui garrafas Eco Tupper para diferentes necessidades, desde o consumo de água durante o trabalho até o uso em atividades cotidianas.
A versão de 500 ml, disponível em cores como Cinza e Azul Royal, teve o preço reduzido de R$ 47,90 para R$ 27,90. A economia é de R$ 20, equivalente a aproximadamente 42%.
Já a garrafa Eco Tupper de 2 litros, na cor azul, está sendo oferecida por R$ 62,90. Antes, o produto custava R$ 104,90, uma diferença de R$ 42.
Outra opção é a Eco Tupper Freezer de 470 ml, anunciada por R$ 41,90, contra o preço anterior de R$ 66,90.
Os valores podem variar conforme o modelo e a versão escolhida. Por isso, é importante conferir o preço apresentado na página de cada produto antes de concluir a compra.
Como comprar os produtos em promoção?
Os interessados podem consultar as ofertas diretamente na loja virtual oficial da Tupperware. No site, é possível verificar as características dos recipientes, as cores disponíveis e os preços de cada item.
Para fazer o pedido, basta escolher os produtos, adicioná-los ao carrinho e informar o CEP para consultar as condições de entrega. As formas de pagamento também podem ser verificadas antes da finalização da compra.