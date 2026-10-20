Bolsa Família de outubro: NIS final 2 recebe pagamento nesta terça

Os beneficiários da Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2 podem resgatar a sua parcela de outubro, nesta terça-feira, 20, na Caixa Econômica Federal.

Neste mês, o governo federal antecipou o pagamento das parcelas do programa de outubro, já com com o valor médio do benefício em R$ 782,92.

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Com o aumento nos benefícios, o valor da folha de pagamentos registrou uma alta de R$13 bilhões em setembro para R$ 15 bilhões em outubro.

Moradores de 194 municípios distribuídos por oito estados receberam o benefício na segunda-feira (19), sem precisar seguir o calendário de pagamentos baseado no final do NIS.

A liberação antecipada contemplou cidades que enfrentam situações de emergência ou calamidade pública no Acre (22 municípios), Amazonas (três), Paraíba (31), Paraná (dez), Rio Grande do Norte (111), Roraima (seis), São Paulo (oito) e Sergipe (três).

El Niño altera calendário de pagamentos do Bolsa Família

Tradicionalmente, os pagamentos do Bolsa Família são distribuídos ao longo dos últimos dez dias úteis de cada mês. Com as mudanças adotadas pelo governo em razão dos efeitos do El Niño, o calendário foi concentrado em apenas três dias mensais até dezembro.

Nesta segunda-feira (19), receberam o benefício os inscritos com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Na terça-feira (20), o pagamento será destinado aos beneficiários com NIS final 2. Já na quarta-feira (21), haverá uma liberação conjunta para quem tem o número terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Para consultar as datas de pagamento, o valor recebido e os detalhes das parcelas, os beneficiários podem acessar o aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentar e acompanhar as contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal.

Entenda regras vigente do Bolsa Família

Com o reajuste anunciado em setembro e aplicado a partir de outubro, o valor mínimo do Bolsa Família passou a ser de R$ 691. Além dessa quantia, as famílias podem receber adicionais conforme a composição familiar.

O Benefício Variável Familiar Nutriz prevê seis parcelas de R$ 58 para mães de bebês com até seis meses, como apoio à alimentação infantil. Também há um adicional de R$ 58 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, além de R$ 173 por crianças de até 6 anos.

Outra modalidade é a regra de proteção, que permite a continuidade do pagamento de 50% do benefício para famílias que conseguem emprego e aumentam a renda. O repasse parcial pode ser mantido por até dois anos, desde que a renda por pessoa da família não ultrapasse meio salário mínimo.