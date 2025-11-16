MEC apresenta balanço preliminar do Enem com 4,8 milhões de candidatos

Dados definitivos vão ser divulgados junto ao resultado do exame, em janeiro de 2026 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, realizaram coletiva de imprensa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, neste domingo, 16, em Brasília-DF.

Foi anunciado um balança relativo à aplicação dos dois dias de prova, com dados preliminares. Os dados definitivos vão ser divulgados junto ao resultado do exame, em janeiro de 2026.

Com base nos dados preliminares divulgados após o primeiro dia de prova, no último dia 9, o balanço indicou mais de 4,8 milhões de candidatos. No 1º dia, 27% de abstenção, com 73% dos inscritos presentes, cerca de 3,5 milhões de participantes. Esse percentual foi considerado semelhante ao da edição de 2024.

Houve um aumento de 11% em relação a 2024. O tema da redação foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". No 1º dia, 3.240 participantes foram eliminados.

Neste domingo, 16, segundo dia de aplicação, foi registrada uma abstenção de aproximadamente 30%, três pontos percentuais a mais em relação ao primeiro dia. Pelo menos 1.700 candidatos foram eliminados por motivos diversos, como porte de eletrônicos ou não atendimento a orientações dos fiscais.

O ministro Camilo Santana afirmou que a aplicação transcorreu sem intercorrências graves.

"Nada que afetou significativamente a realização da prova, apenas questões pontuais, como falta de energia”, afirmou.