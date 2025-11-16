Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DADOS PRELIMINARES

MEC apresenta balanço preliminar do Enem com 4,8 milhões de candidatos

Pasta afirmou que exame deste ano teve 70% de presença

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/11/2025 - 20:28 h
Dados definitivos vão ser divulgados junto ao resultado do exame, em janeiro de 2026
Dados definitivos vão ser divulgados junto ao resultado do exame, em janeiro de 2026 -

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, realizaram coletiva de imprensa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, neste domingo, 16, em Brasília-DF.

Foi anunciado um balança relativo à aplicação dos dois dias de prova, com dados preliminares. Os dados definitivos vão ser divulgados junto ao resultado do exame, em janeiro de 2026.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Voto obrigatório tem alta participação e define favoritos no Chile
Sidninho apoia reeleição de Marcelinho Veiga em reunião política
Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Com base nos dados preliminares divulgados após o primeiro dia de prova, no último dia 9, o balanço indicou mais de 4,8 milhões de candidatos. No 1º dia, 27% de abstenção, com 73% dos inscritos presentes, cerca de 3,5 milhões de participantes. Esse percentual foi considerado semelhante ao da edição de 2024.

Houve um aumento de 11% em relação a 2024. O tema da redação foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". No 1º dia, 3.240 participantes foram eliminados.

Neste domingo, 16, segundo dia de aplicação, foi registrada uma abstenção de aproximadamente 30%, três pontos percentuais a mais em relação ao primeiro dia. Pelo menos 1.700 candidatos foram eliminados por motivos diversos, como porte de eletrônicos ou não atendimento a orientações dos fiscais.

O ministro Camilo Santana afirmou que a aplicação transcorreu sem intercorrências graves.

"Nada que afetou significativamente a realização da prova, apenas questões pontuais, como falta de energia”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Abstenção Camilo Santana educação brasileira enem 2025 Inep Redação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dados definitivos vão ser divulgados junto ao resultado do exame, em janeiro de 2026
Play

VÍDEO: motociclista morre durante apresentação no Beto Carrero World

Dados definitivos vão ser divulgados junto ao resultado do exame, em janeiro de 2026
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Dados definitivos vão ser divulgados junto ao resultado do exame, em janeiro de 2026
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Dados definitivos vão ser divulgados junto ao resultado do exame, em janeiro de 2026
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

x