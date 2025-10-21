Menu
ACUMULOU

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 85 milhões

Setenta apostas acertaram cinco dezenas e cada ganhador vai receber mais de R$ 40 mil

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/10/2025 - 21:36 h
Nenhum apostador acertou as seis dezenas
Nenhum apostador acertou as seis dezenas -

Acumulou! O concurso número 2930 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 21, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não saiu para nenhum apostador. O valor previsto era de R$ 76 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 01, 11, 13, 14, 36 e 45. Mesmo sem vencedores na faixa principal, 70 apostas acertaram o prêmio da quina e garantiram R$ 40.435,71 cada. Já a quadra teve 5.175 ganhadores, que levarão para casa R$ 901,57.

O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será na nesta quinta-feira, 23, está estimado em R$ 85 milhões.

