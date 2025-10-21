Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 85 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas - Foto: Caixa Econômica Federal/YouTube

Acumulou! O concurso número 2930 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 21, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não saiu para nenhum apostador. O valor previsto era de R$ 76 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 01, 11, 13, 14, 36 e 45. Mesmo sem vencedores na faixa principal, 70 apostas acertaram o prêmio da quina e garantiram R$ 40.435,71 cada. Já a quadra teve 5.175 ganhadores, que levarão para casa R$ 901,57.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será na nesta quinta-feira, 23, está estimado em R$ 85 milhões.