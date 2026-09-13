Mega-Sena sem vencedor acumula R$ 95 milhões para próximo sorteio

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O concurso 3.057 da Mega-Sena, sorteado neste domingo, 13, terminou sem nenhum ganhador. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 95 milhões para o próximo sorteio.

A transmissão foi realizada ao vivo no canal oficial do YouTube da Caixa Econômica Federal e os números sorteados foram: 02 - 04 - 16 - 21 - 48 - 53.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na quina e quadra, 86 e 5.234 apostas, respectivamente, acertaram. Para quem foi sorteado na quinta, o valor de recebimento é R$ 31.872,72. Já para quem acertou 4 números, o valor é de R$ 863,24.

Próximo jogo

O próximo concurso acontecerá na terça-feira, 15. As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília), da própria terça, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

As apostas simples, com seis dezenas, custam R$ 6.

Como funciona a Mega-Sena?

A Mega-Sena é disputada em um volante com 60 dezenas, numeradas de 01 a 60. Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números, enquanto no sorteio são extraídas seis dezenas.

O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números sorteados. Também há premiação para quem faz:

Sena: 6 acertos;

6 acertos; Quina: 5 acertos;

5 acertos; Quadra: 4 acertos.

Dias e horários dos sorteios

Os concursos da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no horário de Brasília.

Modos especiais de jogo

Além da aposta tradicional, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos jogadores:

Surpresinha: os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica.

os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica. Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos. Bolão Caixa: modalidade em grupo, em que os participantes compram cotas de uma mesma aposta. Caso o jogo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes.

Onde apostar?

As apostas podem ser feitas de duas formas: