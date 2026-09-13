LOTERIA
Mega-Sena sem vencedor acumula R$ 95 milhões para próximo sorteio
86 apostas acertaram a quina e novo sorteio será realizado na terça
O concurso 3.057 da Mega-Sena, sorteado neste domingo, 13, terminou sem nenhum ganhador. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 95 milhões para o próximo sorteio.
A transmissão foi realizada ao vivo no canal oficial do YouTube da Caixa Econômica Federal e os números sorteados foram: 02 - 04 - 16 - 21 - 48 - 53.
Na quina e quadra, 86 e 5.234 apostas, respectivamente, acertaram. Para quem foi sorteado na quinta, o valor de recebimento é R$ 31.872,72. Já para quem acertou 4 números, o valor é de R$ 863,24.
Próximo jogo
O próximo concurso acontecerá na terça-feira, 15. As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília), da própria terça, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
As apostas simples, com seis dezenas, custam R$ 6.
Como funciona a Mega-Sena?
A Mega-Sena é disputada em um volante com 60 dezenas, numeradas de 01 a 60. Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números, enquanto no sorteio são extraídas seis dezenas.
O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números sorteados. Também há premiação para quem faz:
- Sena: 6 acertos;
- Quina: 5 acertos;
- Quadra: 4 acertos.
Dias e horários dos sorteios
Os concursos da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no horário de Brasília.
Modos especiais de jogo
Além da aposta tradicional, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos jogadores:
- Surpresinha: os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica.
- Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
- Bolão Caixa: modalidade em grupo, em que os participantes compram cotas de uma mesma aposta. Caso o jogo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes.
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Onde apostar?
As apostas podem ser feitas de duas formas:
- Presencialmente: em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa.
- Pela internet: no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para Android e iOS. Para apostar on-line, é necessário ter mais de 18 anos, e o pagamento pode ser realizado via Pix ou cartão de crédito.